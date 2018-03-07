6 марта состоялся аукцион, на котором мобильные операторы выкупили лицензии на частоты, необходимые для запуска 4G в большинстве городов Украины. За эти лицензии "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell заплатят в госбюджет 5,4 млрд грн. "ГОРДОН" рассказывает, какие возможности дает 4G-интернет, где и когда заработает новая связь и кто сможет ей воспользоваться. Запуск 4G позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 1000 Мбит/с Фото: pexels.com Денис КОНДАК 6 марта в Украинском государственном центре радиочастот прошел тендер на получение 4G-лицензий в диапазоне 1800 МГц. По итогам торгов "Киевстар" приобрел лоты на сумму 2,8 млрд грн, "Vodafone Украина" – на 1,8 млрд грн, lifecell – на 0,8 млрд грн. "Киевстар" получил наибольший участок частотного диапазона, lifecell – наименьший.Аналогичный аукцион состоялся 31 января, тогда на торги были выставлены лицензии в диапазоне 2600 МГц. По результатом аукциона "Киевстар" приобрел лоты стоимостью 916,3 млн грн, lifecell – 909,3 млн грн, а "Vodafone Украина" – 631 млн грн. Офис Украинского государственного центра радиочастот, в котором проходили торги. Фото: president.gov.ua 4G-связь в диапазоне 2600 МГц все три оператора намерены запустить в марте или апреле. Тогда быстрый мобильный интернет получат жители крупнейших городов Украины. Точные зоны покрытия зависят от операторов."Киевстар" обещает, что в первую очередь 4G появится в следующих городах: Винница, Днепр, Затока, Каролина-Бугаз, Киев, Кирилловка, Краковец, Львов, Одесса, Поляница, Рада-Русская, Старовойтово, Тернополь, Ужгород, Устилуг, Харьков, Хмельницкий, Чоп, Шегини, Ясиня.Официальный сайт "Vodafone Украина" сообщает, что 4G сначала появится в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове и других областных центрах. Компания lifecell информацию о покрытии пока не публиковала.Украинцы, живущие за пределами вышеуказанных городов, смогут воспользоваться 4G только после запуска связи в диапазоне 1800 МГц. Это произойдет не раньше 1 июля 2018 года.В сельской местности 3G- и 4G-интернет появится после запуска этого стандарта в диапазоне 900 МГц. Тендер на получение этих лицензий еще не стартовал, точные сроки его проведения неизвестны. Карта покрытия 4G от "Киевстара". Инфографика: ain.ua Это мобильная связь четвертого поколения, ее главное отличие от 3G заключается в скорости передачи данных.К примеру, наиболее быстрый стандарт 3G – DC-HSPA+, который часто называют 3.75G, – позволяет получать данные на скорости до 42,2 Мбит/с. Минимальная скорость 4G-интернета (стандарт LTE) составляет 100 Мбит/с – в 2,5 раза выше.Такую скорость имеют пользователи с высокой мобильностью (например, во время движения в автомобиле). Для стационарных абонентов (с низкой мобильностью) скорость может составлять 1 Гбит/с.Также 4G обеспечивает широкополосный доступ к интернету. Благодаря этому большое количество подключений (например, во время футбольного матча или концерта) не должно приводить к снижению скорости и проблемам со связью у абонентов.На аукционе 6 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что переход с 3G на 4G – "это как с дрезины пересесть на нынешний скоростной экспресс".По состоянию на февраль 2018 года 4G-интернет уже доступен в 88 странах мира. Лидеры по доступности 4G – Южная Корея (97,49%), Япония (94,70%) и Норвегия (92,16%). Такие данные приводит в своем отчете компания OpenSignal. Карта доступности 4G в мире. Инфографика: opensignal.com Для использования 4G-интернета технологию LTE должны поддерживать и смартфон, и сим-карта. Чтобы проверить возможности своего телефона, можно найти информацию о нем в интернет-магазинах или на сайте производителя.Частоты диапазонов 1800 МГц и 2600 МГц, на которых 4G будет работать в Украине, в международной классификации называются Band 3 и Band 7 (b3 и b7) соответственно. В интернет-магазинах и на официальных сайтах часто используются именно такие обозначения.Также есть возможность проверить "совместимость" телефонов и сим-карт с 4G при помощи своего оператора. "Киевстар": для проверки сим-карты набрать *245*4#, для проверки телефона – *245*5#.

"Vodafone Украина": набрать *222#.

lifecell: позвонить по номеру 2455. Операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина" бесплатно меняют старую сим-карту на новую USIM, поддерживающую 4G LTE (с сохранением номера). Абонентам lifecell замена карточки обойдется в 30 грн: акция по бесплатной замене закончилась 15 января.Модель телефона влияет не только на способность использовать 4G, но и на скорость интернета. На старых смартфонах скорость составит не более 100-150 Мбит/с, новые флагманские модели позволят получать информацию со скоростью свыше 1000 Мбит/с.Чтобы проверить возможности своего смартфона, нужно найти его технические характеристики и обратить внимание на показатель LTE Cat. Чем больше эта цифра, тем лучше.Устройства с LTE Cat от 6 и выше относятся к категории LTE Advanced – такие смартфоны поддерживают передачу данных на скорости не ниже 300 Мбит/с. Полный список этих девайсов доступен в "Википедии". Скорость получения данных на смартфонах разных ценовых категорий. Инфографика: ain.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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