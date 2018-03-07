|В Нигерии 78 человек погибли из-за лихорадки Ласса
|07.03.2018 13:03
|
Для женщин, больных на поздних сроках беременности, вероятность потерять ребенка или погибнуть самим составляет 80%С начала года из 110 зарегистрированных случаев смерти с подозрением на заболевание лихорадкой Ласса в Нигерии подтвердились 78 случаев.
Фото: Reuters
С января 2018 года в Нигерии было зафиксировано более 1 тыс. 100 случаев подозрения на лихорадку Ласса, из них 353 подтвержденных. Еще 3 тыс. 126 человек контактировали с инфицированными и находятся под наблюдением, - свидетельствуют данные Нигерийский центра по контролю заболеваний, передает "112.Украина".
Согласно данным центра, только за прошлую неделю было зарегистрировано 35 новых подтвержденных случаев заболевания в 5 областях государства.
Лихорадка Ласса - это острое и тяжелое вирусное геморрагическое заболевание, которое может поражать различные органы и разрушать кровеносные сосуды.
В большинстве зараженных болезнь протекает в легкой форме - лихорадка, головная боль, общая слабость - или вообще без симптомов.
Но в острых случаях течение болезни может происходить на Эбола - другую опасную геморрагическую лихорадку - с кровотечениями из носа, рта и других частей тела.
По статистике, смертельный исход наступает примерно в 1% случаев. Однако при нынешних вспышках в Нигерии смертность, по данным Национального центра по контролю за инфекционными заболеваниями, в подтвержденных и предполагаемых случаях инфицирования достигает 20%.
Напомним, в нигерийском городе Майдугури в результате атаки трех террористов-смертников погибли 18 человек.