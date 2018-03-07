Компания "ОТП Лизинг" намерена в 2018 году увеличить объем финансирования лизинговых сделок на 74%

ООО "ОТП Лизинг" (Киев) намерено в 2018 году увеличить объем финансирования лизинговых сделок на 73,5% - до $170 млн, сообщила первый заместитель генерального директора компании Янина Пономарева.

"Если в прошлом году мы профинансировали сделок на $98 млн, то в 2018 году планируем увеличить этот показатель до $170 млн. В том числе и благодаря новой программе финансирования вагонов, поскольку это в основном крупные суммы. Кроме того, авто- и агролизинг продолжают активно расти", - сказала Я.Пономарева в интервью еженедельнику "Бизнес".

Она также сообщила, что основным направлением работы компании является корпоративный лизинг, сельхозтехника, грузовые машины. В 2017 году компания запустила новую программу "Автофабрика" и открыла представительства в Харькове, Одессе, Днепре и Тернополе.

"Суть этой программы - розничная продажа небольшого количества машин (одна-пять) в одни руки. Это немного другой подход к клиенту, больше мелких сделок, которые нужно очень быстро отрабатывать. Кроме "Автофабрики" у нас есть подобный продукт для аграриев. В рамках программы "Агрофабрика" соглашение заключается очень быстро под больший аванс и предусматривает минимальный анализ клиента. Это не две недели, когда рассматривается каждая статья баланса, а гораздо быстрее. Такой подход можно применять по договорам в 4 млн грн для автомобилей и 8 млн грн. - для агро", - пояснила Я.Пономарева.

Она также сообщила, что компания восстановила финансирование лизинга вагонов после длительного перерыва.

"Это очень непростой актив для финансирования, и принять решение было не так уж и легко. Однако в прошлом году мы профинансировали лизинг довольно большого количества вагонов. Сейчас мы, наверное, единственная лизинговая компания, которая вообще этим занимается", - добавила Я.Пономарева.

Она также сообщила, что в перспективе компания намерена начать финансирование лизинга электрокаров.

"Что касается новых продуктов, то сейчас на рынке появляется много новых объектов финансирования. Среди них электрокары, работа с которыми входит в наши ближайшие планы. Можно финансировать IT- и медицинскую технику, корабли. Но украинский клиент пока к этому не готов. Что касается сферы строительства, то многие лизинговые компании понесли серьезные потери на этом рынке еще до 2012 года, когда произошел резкий обвал в сфере строительства. Одним словом, как бы мы не пытались ввести разнообразие, все равно основными направлениями деятельности нашей компании остаются сельхозтехника и легковые автомобили", - констатировала Я.Пономарева.

ООО "ОТП Лизинг" входит в состав европейской финансовой группы OTP Group. Компания основана в июне 2008 года как дочернее предприятие ОТП Банка. Предоставляет полный спектр лизинговых услуг, работает с ведущими производителями техники, оборудования и автотранспорта.