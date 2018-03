Впервые в истории своего существования компания Coca-Cola приняла решение заняться выпуском слабоалкогольных напитков, извещает Financial Times . Новые напитки пока появятся лишь в Японии, где большой популярностью пользуется слабоалкогольная продукция. Так компания планирует выйти на быстро растущий рынок слабоалкогольных газированных японских напитков "чжухай", в котором прославились бренды Strong Zero, Highball Lemon and Slat. Данное решение назвали уникальным в истории компании, однако руководство считает его очень удачным, внимая на крупность рынка "чжухай". Тот факт, что компания намерена поэкспериментировать со слабоалкогольными напитками, стал известен из интервью президента японского подразделения Джорджа Гардуньо, опубликованного на сайте Coca-Cola. Отвечая на вопрос о том, какие новые продукты компания выпустит на рынок в 2018 году, Гардуньо заявил о намерении Coca-Cola попробовать в Японии силы в категории продуктов "чжухай" - "баночных напитков, содержащих алкоголь", в состав которых традиционно входят спиртной напиток сетю, газированная вода и ароматизаторы. Отметим, что, как правило, в чжухай содержится 3-8% алкоголя, благодаря чему в Японии им заменяют пиво. Как сообщал svodka.net.uа, британцы хотят запретить рождественскую грузовик Coca-cola из-за опасений, что это приведет к "эпидемии ожирения". Однако в компании Coca-cola отметили, что грузовик также продает напитки без сахара. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



