между погибших - по меньшей мере 177 детей

В результате авиаударов и обстрелов сил Башара Асада в регионе Восточная Гута погибли уже около 800 гражданских. Среди них - более 177 детей, - сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующаяся в Лондоне, сообщает Общественное.

Только 6 марта во Восточной Гуте жертвами бомбардировок и обстрелов стали 19 мирных жителей.

Посмотреть изображение в Твиттере The White Helmets ✔@SyriaCivilDef The White Helmets✔@SyriaCivilDef SCD @SyriaCivilDefe teams are working incessantly to evacuate the injured civilians amidst massive destruction, caused by aerial attacks of residential areas by Russian and Regime warplanes in #Haza city today. #SaveGhouta #Syria 6 Mar 148

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Напомним, во время захода на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим г. озбився российский транспортный самолет Ан-26.

Организация Объединенных Наций 5 марта не смогла доставить медикаменты в Восточную Гуту из-за обстрелов провластных войск.