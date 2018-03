В результате военных действий правительственных сил в Восточной Гуте погибли более 800 человек между погибших - по меньшей мере 177 детей В результате военных действий сирийских правительственных сил при поддержке российских военных с 18 февраля погибли более 800 мирных жителей Восточной Гуты. Фото: AFP В результате авиаударов и обстрелов сил Башара Асада в регионе Восточная Гута погибли уже около 800 гражданских. Среди них - более 177 детей, - сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующаяся в Лондоне, сообщает Общественное. Только 6 марта во Восточной Гуте жертвами бомбардировок и обстрелов стали 19 мирных жителей. Посмотреть изображение в Твиттере The White Helmets ✔@SyriaCivilDef The White Helmets✔@SyriaCivilDef SCD @SyriaCivilDefe teams are working incessantly to evacuate the injured civilians amidst massive destruction, caused by aerial attacks of residential areas by Russian and Regime warplanes in #Haza city today. #SaveGhouta #Syria 6 Mar 148

148 185 человек(а) говорят об этом Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность Напомним, во время захода на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим г. озбився российский транспортный самолет Ан-26. Организация Объединенных Наций 5 марта не смогла доставить медикаменты в Восточную Гуту из-за обстрелов провластных войск. Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, которая требует немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию. Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок. Восточная Гута - одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции с участием России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки результате погибли более февраля восточной Теги: новости