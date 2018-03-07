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В результате военных действий правительственных сил в Восточной Гуте погибли более 800 человек
07.03.2018 13:11
В результате военных действий правительственных сил в Восточной Гуте погибли более 800 человек
между погибших - по меньшей мере 177 детей
В результате военных действий сирийских правительственных сил при поддержке российских военных с 18 февраля погибли более 800 мирных жителей Восточной Гуты.
В результате военных действий правительственных сил в Восточной Гуте погибли более 800 человек Фото: AFP

В результате авиаударов и обстрелов сил Башара Асада в регионе Восточная Гута погибли уже около 800 гражданских. Среди них - более 177 детей, -  сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующаяся в Лондоне, сообщает Общественное.

Только 6 марта во Восточной Гуте жертвами бомбардировок и обстрелов стали 19 мирных жителей.

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The White Helmets ✔@SyriaCivilDef
 

SCD @SyriaCivilDefe teams are working incessantly to evacuate the injured civilians amidst massive destruction, caused by aerial attacks of residential areas by Russian and Regime warplanes in #Haza city today. #SaveGhouta #Syria 6 Mar

15:35 - 6 мар. 2018 г.
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Напомним, во время захода на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим г. озбився российский транспортный самолет Ан-26.

Организация Объединенных Наций 5 марта не смогла доставить медикаменты в Восточную Гуту из-за обстрелов провластных войск.

Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, которая требует немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.

Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.

Восточная Гута - одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции с участием России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года.

 

 

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