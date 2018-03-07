Пока все мировые СМИ бурно обсуждали жесткое военное письмо Президента России Владимира Путина и активность нашей страны на международной арене, на портале государственных грантов Правительства США появился , где английским по белому предлагается местным НКО предоставить американскому правительству услуги по запуску в России программ «Молодежного лидерства», которые направлены на «изучение американской системы воспитания гражданского общества, развития личностного лидерства, уважения толерантности и разнообразия, а также участия в делах местных сообществ».

В общей сложности на трехлетнюю программу выделяется 3,78 млн. долларов, из которых на Россию будет потрачено 1,08 млн. Помимо нашей страны, молодых лидеров по лекалам США и под чутким руководством их взрослых спикеров будут лепить из граждан Алжира, Ирака и Филиппин. Выбор государств для «культурного и образовательного обмена» совершенно не удивляет — все они так или иначе отдаляются от американского политического влияния. Алжир все сильнее сближается с Китаем и Россией, закупая у нас вооружения, новое поколение жителей Ирака насмотрелось на плоды американской «демократии» после свержения Саддама Хусейна и ориентировано на соседний независимый Иран, ну а президент Филиппин Дутерте прославился нетолерантными высказываниями по поводу американской гегемонии и борьбы с наркомафией, которую не без оснований подозревают в соработничестве с американскими спецслужбами.

Вернемся к содержанию тендера Госдепа. Вот его общее описание: «Американские государственные и частные неправительственные организации, соответствующие условиям, могут подавать предложения, в рамках которых будет организован четырехнедельное присутствие участников программы в США, выговор делается на таких темах, как гражданское образование, развитие лидерства, уважение многообразия, активная деятельность на местном уровне с целью поддержки сервисных проектов в населенных пунктах, где проживают участники. Программа по каждой стране, кроме России, предполагает также участие 3-5 взрослых преподавателей, которые буду принимать участие в общении наряду с юными участниками. Также отобранные на конкурсной основе американские студенты будут принимать участие в программах обмена на территории Алжира и Ирака».

Более интересные детали по госконтракту, составленному на 24 страницах, находим ниже. В нем также сказано, что посольство США и его штатные сотрудники являются обязательной частью отборочного процесса — все анкеты потенциальных участников должны проходить проверку и одобрение в американской дипмиссии. Проживать отобранные молодые лидеры будут в американских семьях, в течение месяца пребывания в США они примут участие в различных панельных дискуссиях, посетят средние и высшие школы, прослушают некие лекции и интерактивные курсы. При этом обязательным условием участия в программе является «активная гражданская деятельность» по месту постоянного проживания студентов с «применением полученных навыков». В отличие от других стран, программа, ориентированная на Россию, затрагивает более широкий возрастной диапазон — до 20 лет, что указывает на значимость для Госдепартамента охвата как можно более широкой молодежной среды в нашей стране. Дополнительные критерии, предъявляемые американскими госчиновниками к нашей молодежи: «лидерские качества, интерес в службе обществу, сильные навыки обучаемости и социальной адаптации, открытость и гибкость (универсальность) во взглядах. Чтобы достучаться не только до элит, участники должны отбираться из малоимущих, не высших слоев молодого населения, включая студентов университетов».

Очевидно, открытость и гибкость во взглядах нужна для того, чтобы приглашенные в США не имели стойких личных убеждений, тогда в процессе переформатирования из них можно вылепить что угодно. А лепить будут, исходя из следующих задач:

«Позволить правительству США увеличить понимание между народом Америки и народами других стран, усилить связи с другими нациями, демонстрируя образовательные и культурные интересы, развития и достижения народа США и других стран;

1) вдохновить участников на активную деятельность в их сообществах и институтах по возвращению домой,

2) построить взаимопонимание, толерантность и уважение между разными культурами и ценностями,

3) стимулировать улучшение отношений между разными этническими, расовыми, религиозными и национальными группами».

Основные темы обучения российской молодежи: гражданское общество, корни демократии, главенство закона, борьба с тиранией (запугиванием), постановка целей и реализация проектов. Как видим, совершенно общие формулировки, за которыми можно идеально скрыть политические мотивы. И разумеется, отдельным пунктом прописано «уважение к разнообразию и иным взглядам»: наших молодых людей будут учить в том числе толерантности по отношению к гендерной ориентации человека (проще говоря — к педерастам) и его «социальной инклюзивности». В это понятие в США входят не только инвалиды, но и те же извращенцы.

Если подытожить, Госдеп открытым текстом устраивает конкурс: «Алло, мы ищем Навальных!». К слову, именно в рамках такой программы сам Алексей Навальный некогда прошел обучение в престижном американском Йельском университете — в свое время он был отправлен на учебу разработчиками программы «Баланс России». Задачей данной программы было целенаправленное обучение в США управленцев «нового типа», многие из которых затем стали вождями цветных революций в своих странах. Данная информация не была общеизвестной до публикации в открытом доступе взломанной переписки сотрудников американских фондов USRF и CSIS.

На самом дел,е чуть ли не за каждым третьим «видным оппозиционером» в России тянется американский след. Например, устроивший посыпание пеплом и истерию по поводу «ужасного будущего нетолерантной России» руководитель Международной правозащитной группы «Агора», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и сотрудник «Открытой России» Ходорковского, Павел Чиков по программе Public Administration.

И имя им легион, работа американских вербовщиков, представителей т.н. «мягкой силы» в геополитике не прекращается ни на час. Как , пропагандистские структуры Совета управляющих по вопросам США (BBG), которые недавно были в России внесены в список СМИ-иностранных агентов, с каждым годом получают все возрастающее американское бюджетное финансирование. Так, только по итогам 2016 года BBG, руководящий деятельностью «Радио Свобода», «Голоса Америки» и телеканала «Настоящее время», потратил на программы в России $21,7 млн. (или более 1 млрд. рублей), что эквивалентно 40% от всех трат BBG в регионе Евразия. Суммы, потраченные на содержание российского офиса «Радио Свобода» (4,3 млн. долларов США в 2016 году) и проекта «Настоящее время» (4,8 млн. долларов), также существенно возросли. Помимо непосредственной работы с рядом российских медиа-проектов и продвижением контента собственных СМИ, власти США стараются оказывать воздействие непосредственно на российскую образовательную систему и в целом на молодежь.

Кроме того, по линии специализированного Бюро по культурным и образовательным программам Госдепартамента США был анонсирован запуск Программы визитов международных лидеров (IVLP) на 2018 год, в рамках которой отобранные американскими посольствами «лидеры» в сфере политики, бизнеса и медиа будут стажироваться, разумеется, в Америке. Не скрывается, что программа направлена на реализацию внешнеполитических целей США и призвана путем финансирования поездок и профессиональной самореализации лидеров из других стран усилить их «позитивное отношение к политике Соединенных Штатов». От потенциальных участников потребуют продемонстрировать высокий потенциал в сфере политики, медиа, бизнеса и гражданского общества.

И это только малая толика свежей, открыто проводимой Госдепартаментом работы в России и других странах. О том, как работают скрытые грантоеды, проникшие в законодательные, исполнительные органы власти и даже структуры российского гражданского общества, Общественную палату — не говоря уж о т.н. «социально ориентированных НКО» — а также в различные общественные советы при министерствах и ведомствах, РИА «Катюша» рассказывает постоянно.

Смысл этой работы отдельно не скрывается — взращивание своих, идейных агентов влияния для США всегда было одним из главных внешнеполитических приоритетов. Собственно, этим занималась еще Британская империя, которая четко усвоила: для того, чтобы покорить чужую страну, надо внедрить в нее свой общественный уклад, одержать победу в информационной войне, завоевать симпатии подрастающего поколения. Там, где вся будущая элита живет ценностями завоевателя, не нужно ракет и армий — компрадоры сами сдадут страну и еще радоваться будут, что их приобщили к «цивилизации». Что иногда и демонстрирует наша политическая элита — вплоть до правительственных чиновников и руководителей госкорпораций.

Что касается нынешнего конкурса от Госдепа, то он наглядно показывает, что нынешняя российская «несистемная оппозиция» оказалась полным банкротом, не реализовала высоких надежд, возложенных на нее заокеанским хозяином. Как мы уже писали, — теперь нам будут готовить следующих, отвечающих всем установленным Голливудом «высоким стандартам» толерантности, неполживости и сексуальной ориентированности. Но России тоже есть что показать и чему научить американцев, так что давно пора отвечать на эту подрывную деятельность адекватной «мягкой силой».

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