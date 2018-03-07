Кабмин откорректировал правила продажи сжиженного газа населению для бытовых нужд

Кабинет министров Украины внес изменения в правила розничной продажи и поставки сжиженного для бытовых нужд населения.

Соответствующее постановление №130 от 28 февраля обнародовано в газете "".

В обновленных правилах, в частности, упразднена норма о немедленной замене баллона с газом при несоответствии нормативам (или замене в течение 14 дней при необходимости проверки качества газа). Также убран пункт о неустойке в 1% стоимости услуги за каждый день просрочки при замене баллона.

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Также в документе уточнено, что расчеты за газ могут проводиться не только в безналичной, но и в наличной форме.

Монтаж и техобслуживание резервуарных и газобаллонных установок смогут осуществлять сотрудники не только специализированных предприятий, но и других субъектов, имеющих разрешения на такие работы. Упразднена норма о допуске в производственные зоны пунктов реализации газа лиц, осуществляющих поверку измерительной техники.

Режим работы пунктов реализации газа нужно будет устанавливать в соответствии с законодательством, отдельная норма о его согласовании с органами местного самоуправления упразднена. Исключено также требование о размещении на пункте реализации газа информации о собственнике или уполномоченном лице (на фасаде должно быть только название субъекта хозяйствования, на табличке при входе – расписание работы).