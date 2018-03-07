Накануне Международного женского дня 8 марта министр внешних сношений нации Климкин поздравил Ксюшу Собчак как кандидатку на должность Путина. Он обозвал ее «шизофреничкой». Возможно, «политической». Наш сношатель всегда отличается галантностью и каким-то врожденным аристократизмом, что находит свое отражение в выборе верхней одежды. Элегантные шарфики-удавки, из которых торчит головка министра, модные закатанные джинсы с приспущенной талией, пиджаки, застегивающиеся на одну пуговицу в районе подбрюшья. Свой стиль, знаете ли.

Чем провинилась Ксюшадь перед Климкиным? Почему министр с особыми потребностями решил, что Собчак явная шизофреничка? Все, как говорит амстердамский беглец Саакашвили, очень просто. Собчак обратилась в МИД нации с просьбой разрешить ей отведать Крым для ведения там предвыборной кампании в качестве кандидата от либерастов на выборах уже упомянутого Владимира Владимировича. Сразу стало ясно, шо она дура. Как минимум. Во-первых, кто ее пустит, такую лошадь, в Украину? Во-вторых, она часто уклонялась от прямого, как труба в нашей ГТС, вопроса: чей Крым? В-третьих, как справедливо отметил Климкин, с «татарами можно пообщаться и в Киеве». Чистая правда. Все руководство меджлиса крымскотатарского народа давно обосновалось в столице европейской нации. По сути, оно отсюда и не уезжало. А Крым, в соответствии с новейшей версией истории древней нации – это «автономия крымскотатарского народа». Точка. Других людей, по сведениям постоянного представителя гаранта нации в Крыму, обитающего в Херсоне, там просто нет. Разве можно считать «украинцами» коллаборационистов, побежавших под дулами автоматов «маленьких зеленых человечков» (свидетельские показания Порошенко в суде) на так называемый псевдореферендум?

Поэтому Собчак больна политической шизофренией. Надо сразу ехать в Киев и спросить татар насчет их голосования за Путина. Тогда, по мнению Климкина, складывается стройная картина мироздания. Только психически больной человек может ездить в Крым с разрешения МИДа нации. Вы же знаете, что Рада во главе с носителем древнего знания шумеров Парубием признала «так называемые выборы президента Российской Федерации в Крыму» нелегитимными. Организаторам этого варварского мероприятия, унижающего честь и достоинство коренной нации в лице Чубарова, светит до пятнадцати лет лишения свободы в Качановской женской колонии общего режима. А Ксюша решила повыделываться. Потроллить Владимира Владимировича в «татарской автономии». Благодаря бдительности Климкина ее план был сорван. Конечно, может возникнуть вопрос: не является ли глава ведомства внешних сношений Украины агентом Кремля? Ребята, вы посмотрите в эти чистые, незамутненные остатками разума глаза нашего министра. Они не врут.

В последние несколько дней Климкин пашет, не покладая рук. Он порет всех, кто попадет ему под руку. В основном попадают крупные корпорации – «Сименс», «Газпром». Российского монополиста министр очень качественно выпорол. Аж шум по пустой газовой трубе шел. Теперь дошла очередь до Собчак. Шизофреничка, б…ть! Конченая.

В принципе, в заявлении Климкина нет никакого явного, равно как и скрытого, сексизма. Да, в Украине празднуют 8 марта. Институту национальной памяти имени Вятровича-Альцгеймера пришлось пойти на поводу у совковской быдло-массы, упорно дарящей женщинам цветы именно в этот день. Но ничего, пройдет какое-то время, и все забудут об этом атавизме советских времен.

Уже сегодня активисты (как пассивные, так и активные), волонтеры, общественные эксперты наполняют 8 марта новым, расово правильным содержанием. Нет сексуальной дискриминации пид…сов! Первый вице-спикер Ирина Геращенко поздравляет ЛГБТ-сообщество с первым днем весны. Премьер Гройсман клянется жене, что выздоровеет к женскому празднику и обязательно удивит свою супругу. Чем он может удивить? Непонятно.

Короче: Климкин не оскорблял Собчак в половом контексте. Он только назвал ее психованной с...кой. У меня, конечно, возникает вопрос: может ли один шизофреник ставить диагноз другому? Думаю, лучше забить на данную проблематику. В конце концов, в нашем «высшем обществе» свои понятия про психическую норму и то, как надо поздравлять женщин 8 марта. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, к примеру, заранее всех предупредила: даже не думайте меня поздравлять с этим никчемным праздником. Сомневаюсь, что кто-то вообще хотел это сделать. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль уже выразил общее мнение по данному вопросу. Наверняка Ульяна опасается, что Москаль опять назовет ее «еб…нутой». Но этого даже делать не надо. Тоже мне, секрет Полишинеля.

Итак, накануне 8 марта Климкин поздравил Собчак, Ирина Геращенко – пид...сов, а Москаль заранее выразил свое восхищение личными и половыми качествами Ульяны Супрун.

От себя хочу поздравить всех женщин, за исключением Супрун и целого ряда особ, еще не определившихся со своей принадлежностью, с этим весенним праздником. Да, весной пока слабо пахнет. Но осталось продержаться совсем немного, и все будет по-настоящему. Однозначно.

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