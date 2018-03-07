Следующий транш от Международного валютного фонда Украине составит примерно $1,9 млрд, заявил министр финансов Александр Данилюк. Данилюк: Даже если мы будем обсуждать новую программу, мы сделаем это после завершения текущей Фото: Олександр Данилюк / Oleksandr Danyliuk / Facebook "Посмотрим. Будут совершенно другие приоритеты и задачи. Ведь действующая программа сама по себе уникальна по условиям и по объемам. У каждой страны в Фонде есть своя квота. Мы свою квоту превысили в разы. Даже если мы будем обсуждать новую программу, мы сделаем это после завершения текущей", – отметил он.Данилюк подчеркнул, что из $17,5 млрд, предусмотренных текущей программой, Украина получила $8,5 млрд."Следующий транш должен быть порядка $1,9 млрд. Это оставляет возможность для еще одного транша в этом году. Такие планы. Надеюсь, что это будет осуществлено. Гораздо важнее было бы, если говорить глобально, первый раз в истории Украины успешно завершить программу МВФ – ее срок истекает в марте следующего года", – заявил министр.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.14 октября Данилюк заявил, что "реалистично" оценивает вероятность поступления следующего транша до конца 2017 года, но 26 октября в Нацбанке Украины сообщили, что ожидают поступления средств не ранее чем в первом квартале 2018 года.Премьер-министр Владимир Гройсман 26 января 2018 года отметил, что новый транш ожидает до июля этого года.30 января замглавы НБУ Дмитрий Сологуб выразил мнение, что в первом квартале 2018 года Украина уже не сможет получить транш МВФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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