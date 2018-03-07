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Данилюк: У каждой страны в МВФ есть своя квота. Мы свою превысили в разы
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07.03.2018 13:18
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Следующий транш от Международного валютного фонда Украине составит
примерно $1,9 млрд, заявил министр финансов Александр Данилюк.
Данилюк: Даже если мы будем обсуждать новую программу, мы
сделаем это после завершения текущей Фото: Олександр Данилюк /
Oleksandr Danyliuk / Facebook "Посмотрим. Будут совершенно другие
приоритеты и задачи. Ведь действующая программа сама по себе
уникальна по условиям и по объемам. У каждой страны в Фонде есть
своя квота. Мы свою квоту превысили в разы. Даже если мы будем
обсуждать новую программу, мы сделаем это после завершения
текущей", – отметил он.Данилюк подчеркнул, что из $17,5 млрд,
предусмотренных текущей программой, Украина получила $8,5
млрд."Следующий транш должен быть порядка $1,9 млрд. Это оставляет
возможность для еще одного транша в этом году. Такие планы.
Надеюсь, что это будет осуществлено. Гораздо важнее было бы, если
говорить глобально, первый раз в истории Украины успешно завершить
программу МВФ – ее срок истекает в марте следующего
года", – заявил министр.Последний меморандум о
сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года,
в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5
млрд. В рамках этой программы украинское правительство
получило уже четыре транша.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для
завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины
обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ,
антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных
процессов.14 октября Данилюк заявил, что
"реалистично" оценивает вероятность поступления следующего
транша до конца 2017 года, но 26 октября в Нацбанке Украины
сообщили, что ожидают поступления средств не ранее чем в
первом квартале 2018 года.Премьер-министр Владимир Гройсман 26
января 2018 года отметил, что новый транш ожидает до июля
этого года.30 января замглавы НБУ Дмитрий Сологуб выразил мнение,
что в первом квартале 2018 года Украина уже не сможет получить
транш МВФ.
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