Ляшко об обысках у помощника: он старался для людей

"НАБУ проводит обыски у моего помощника Александра Богачева, который якобы предлагал взятки Ульяне Супрун за поставку медицинского оборудования в городскую больницу города Вишневого. Вы более идиотское обвинение слышали ?! ", - заявил Ляшко.

«Не себе в карман, а людям Богачев добивается современного оборудования в больницу и его за это преследуют. Конечно же, легче закрыть все больницы в Украине и оставить людей без помощи, как это делает Супрун и тогда она герой. А когда мой помощник добивается, чтобы люди имели достойные условия для лечения - он преступник и враг! ", - добавил он.

По его словам, сотрудники Национального антикоррупционного бюро выполняют "политический заказ" и придумывают все, чтобы дискредитировать его.

Ляшко заявил, что его часть требует немедленного освобождения Супрун и призвал премьера Владимира Гройсмана немедленно внести представление на министра. А также требует немедленно выбрать аудитора для НАБУ.

" А Александра Богачева я не сдам никому! Круглый сирота, добивается для людей, а не для себя - заслуживает мою полное уважение и поддержку", - добавил он.

Как известно, детективы Национального антикоррупционного бюро с утра проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Александра Богачева.

По предварительной информации, обыски проходят по делу о предложении взятки и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун.

Якобы помощник-консультант Ляшко - Олег Богачев - от имени мэра Вишневого предлагал Супрун квартиру в новостройке в Вишневом, если она поспособствует в получении медицинского оборудования для городской больницы Вишневого.