|НАБУ проводит обыски у помощника Ляшко
|07.03.2018 13:19
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Ляшко об обысках у помощника: он старался для людейруководитель Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что обыски в его помощника Александра Богачева, который якобы предлагал взятку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун - это политический заказ и попытка дискредитации.
Фото: agrimpasa.com
"НАБУ проводит обыски у моего помощника Александра Богачева, который якобы предлагал взятки Ульяне Супрун за поставку медицинского оборудования в городскую больницу города Вишневого. Вы более идиотское обвинение слышали ?! ", - заявил Ляшко.
«Не себе в карман, а людям Богачев добивается современного оборудования в больницу и его за это преследуют. Конечно же, легче закрыть все больницы в Украине и оставить людей без помощи, как это делает Супрун и тогда она герой. А когда мой помощник добивается, чтобы люди имели достойные условия для лечения - он преступник и враг! ", - добавил он.
По его словам, сотрудники Национального антикоррупционного бюро выполняют "политический заказ" и придумывают все, чтобы дискредитировать его.
Ляшко заявил, что его часть требует немедленного освобождения Супрун и призвал премьера Владимира Гройсмана немедленно внести представление на министра. А также требует немедленно выбрать аудитора для НАБУ.
" А Александра Богачева я не сдам никому! Круглый сирота, добивается для людей, а не для себя - заслуживает мою полное уважение и поддержку",- добавил он.
Как известно, детективы Национального антикоррупционного бюро с утра проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Александра Богачева.
По предварительной информации, обыски проходят по делу о предложении взятки и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун.
Якобы помощник-консультант Ляшко - Олег Богачев - от имени мэра Вишневого предлагал Супрун квартиру в новостройке в Вишневом, если она поспособствует в получении медицинского оборудования для городской больницы Вишневого.
Ульяна Супрун на просьбу подтвердить ситуацию предложила обращаться в НАБУ.