Госкомтелерадио заявляет о реформировании почти 24% государственных и коммунальных печатных СМИ

В Украине по состоянию на 6 марта 2018 года реформировано 173 государственных и коммунальных печатных СМИ, что составляет 23,76% от общего количества таких изданий, отмечается в сообщении Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Согласно сообщению комитета, за время реформирования государственных и коммунальных печатных СМИ перерегистрацию прошли 173 издания. "Лидерами процесса реформирования является Сумская область (50% от количества изданий), Винницкая область (46%), Черниговская (46%), Тернопольская область (42%)", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что более медленно идет процесс реформирования в Киевской области (из 39 изданий реформировано только одно), Львовской области (из 42 реформировано два), Полтавской области (из 30 - только три). В Закарпатской области ни одно из 17 изданий еще не реформировано.

Как сообщалось, в декабре 2015 года Верховная Рада приняла закон Украины, предусматривающий постепенное разгосударствление государственных и коммунальных печатных СМИ, согласно которому реформирование осуществляется в два этапа: первый - в течение одного года со дня вступления в силу данного закона и второй - в течение следующих двух лет.

На первом этапе осуществляется реформирование печатных СМИ и редакций согласно перечню, утверждаемому Кабинетом министров Украины. На втором этапе осуществляется реформирование печатных СМИ и редакций, не реформированных на первом этапе. В законе определено, что трудовой коллектив редакции имеет приоритетное право на определение способа реформирования.