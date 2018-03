Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым, "Ленинград" своеобразно поздравила всех женщин с днем 8 марта, презентовав музыкальное видео на новую песню в преддверии Международного Женского Дня. Клип был обнародован на канале группы на видеохостинге YouTube.

В основе нового видео - история домохозяйки и супер-женщины в одном лице. В клипе, как и в большей части видео группы, присутствует ненормативная лексика. За несколько часов ролик просмотрели почти 300 тысяч человек. Комментируя видео, пользователи сравнили его с лучшими работами в истории российского кинематографа.

