Действия, к которым прибегла в сфере газоснабжения на протяжении двух последних недель, являются доказательством недопустимости завершения строительства и начала функционирования газопровода «Северный поток-2», который Россия хочет построить в обход Украины.

Как передает со ссылкой на , об этом глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок сообщил в в рамках конференции, посвященной вопросу реформирования Верховной Рады.

«Мягко говоря, Россия никак не помогала, направляя энергию Украине в последние недели. Суть моей позиции в том, что мы не можем позволить достраивать «Северный поток-2», – сказал чиновник. С его слов, в Германии с такой позицией комитета Европарламента также солидарны.

Как уже сообщалось, российский «Газпром» на 20% снизил давление в газопроводах на своей стороне системы и минимизировал продажу газа другим клиентам, желая показать, что Украина якобы является ненадежным транзитером.

Спустя некоторое время российская сторона сообщила о разрыве контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» о поставке и транзите природного газа, направив уведомление о начале процедуры расторжения соответствующих договоров.

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