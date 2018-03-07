Совладелец сети супермаркетов «АТБ» Геннадий Буткевич может быть причастен к доведению до самоубийства журналиста Артема Руденко.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Виталий Куприй. Он также опубликовал соответствующее обращение Руденко, в котором тот описывает сложившуюся ситуацию.

«Мои действия по остановке финансирования оккупантов владельцем сети супермаркетов «АТБ» Геннадием Буткевичем привели к обнаружению дополнительного преступления — доведения человека до самоубийства (статья 120 Уголовного Кодекса)», — написал В. Куприй.

«Недавно ко мне лично обратился редактор столичного общественного телевидения «Конфликт ТВ» Артем Руденко. Начал свое обращение он фразой: «В своей возможной гибели прошу обвинять олигарха Буткевича!». Причину объясняет тем, что еще в марте 2014 он вместе с общественными активистами ездил в имение соседа и товарища Януковича, владельца «АТБ» Геннадия Буткевича. В результате митинга протеста был поврежден забор олигарха мультимиллионера, который активно финансировал Антимайдан. При этом сам Артем только освещал события и в повреждениях участия не принимал», — отмечает народный депутат.

«Однако Буткевич заказал в ГПУ показательную месть митингующим. Без надлежащей доказательной базы нашли только одного Артема и пытаются судить его по ч.4 ст. 296 УК — хулиганство с использованием умышленно приготовленных предметов или оружия. За что он может получить 7 лет тюрьмы», — добавил он.

Артем Руденко считает, что подвергся незаконному преследованию в результате того, что Буткевич безосновательно подозревает своего бывшего зятя нардепа Сергея Рыбалку в заказе акций протеста против приспешников режима Януковича.

По данным Куприя, «активизация этого сфабрикованного дела» состоялась потому, что Буткевич «нашел общий язык» с руководством генпрокуратуры.

«Это все соответствует информации экс-следователя ГПУ Дмитрия Суса о противоправных указаниях преследовать всех, кто подозревается в любых отношениях с нардепом Сергеем Рыбалкой», — подчеркнул Куприй.

Он также отметил, что направил в Нацполицию заявление о совершении Буткевичем преступления. «Необходимо безотлагательно реагировать, чтобы сохранить жизнь Артему!», — подытожил он.

Напомним, ранее нардеп Куприй обвинил совладельца сети супермаркетов «АТБ» Геннадий Буткевич в том, что тот имеет близкие и лояльные отношения с сотрудниками Службы безопасности Украины, в частности, с руководителем СБУ в Сумской области Владиславом Косинским.

Куприй также сообщил, что прокуратура АРК открыла уголовное производство относительно торговли «АТБ» в Крыму, что способствовало посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Кроме того, Куприй также публиковал видео, на котором видно, как экс-заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов заходит в здание департамента ГПУ по вопросам расследования отдельно важных преступлений в сфере экономики. По данным экс-прокурора Суса, Евдокимов является «смотрящим» за процессами фальсификации уголовных дел от Буткевича в ГПУ.

Ранее Куприй обратился в НАБУ с требованием расследовать факты фальсификации уголовных дел, о которых рассказывал Сус. В НАБУ сообщили, что приобщили предоставленные им материалы к уже открытому ранее уголовному производству №52017000000000838 по факту превышения полномочий сотрудниками Генпрокуратуры.

Источник: Українські новини

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