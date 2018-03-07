Выступая на правительственном совещании, в октябре прошлого года, в образовательном комплексе «Воробьевы горы», премьер-министр Дмитрий Медведев в радужных тонах расписал внедрение новой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). Программа разрабатывается Агентством стратегических инициатив (АСИ) — автономной структурой, имеющей финансовый и идеологический карт-бланш от либерального правительства на любые социальные эксперименты, а также одним из авторов глобалистских форсайт-проектов «Детство-2030» и «Образование-2035». Даже поверхностное ознакомление с проектной документацией по ПФДО заставляет крепко задуматься об истинных целях ее внедрителей. А родителям, испытавшим систему, как говорится, на собственной шкуре, уже не надо думать — они бьют тревогу и обращаются к министру образования Ольге Васильевой с требованием немедленно прекратить эти антисемейные опыты.

«В чем новизна этой модели? Она основывается на индивидуальном подходе к развитию каждого ребенка, к выстраиванию для него собственной творческой и научной траектории. Это не означает, конечно, что раньше этого не было, тем не менее здесь работа идет с каждым персонально. Внедряется механизм так называемого персонифицированного финансирования, когда у детей появляется возможность обучаться по внеклассным программам в организациях любой формы собственности, что на самом деле тоже неплохо. Сейчас мы апробируем этот механизм в девяти регионах. Если он заработает нормально, будем его распространять по всей стране», — рассказал о программе ПФДО премьер Дмитрий Медведев.

На словах выходит, что наши дети смогут дополнительно обучаться в любой организации — в том числе на недешевых частных курсах. Для этого родителям надо подать заявку на получение именного сертификата дополнительного образования на свое чадо, и этот «волшебный» документ обеспечит «необходимое и достаточное» финансирование кружков и секций в рамках «справедливого норматива». Сам норматив подушевого финансирования рассчитывается через ряд сложных формул, но это уже дело десятое. Главное, все будут довольны: дети смогут гармонично развиваться, получат всестороннее развитие со свободой выбора, а родители (особенно, многодетные) перестанут считать каждую копейку, выделенную на доп. образование. Так?

Увы, в реальности все ровно наоборот. К примеру, в пилотном Ханты-Мансийском АО все пошло совсем не так. Вот от жительницы г. Югорск:

«Я — мама троих детей, сыновьям 12 и 9 лет, дочери 3 года. Стараюсь дать им не только общее образование, но и развить их таланты и способности. Старший сын посещает музыкальную школу (класс гитары), школу английского языка (2200р./мес. + оплата учебных пособий), бассейн (бесплатно), Кванториум (IT-технологии, бесплатно). Младший сын ходит на дзюдо (2500р./мес.), английский (2200р./мес.), худ. школа (бесплатно). В городе есть детско-юношеский центр (ДЮЦ) дополнительного образования с массой кружков, куда можно ходить бесплатно, туда ходит добрая половина города — платить за доп. образование могут не многие.

С сентября 2017 г. наш округ включен в программу ПФДО. Что получилось? Английский я оплачивала и так, а остальные услуги были условно бесплатны, теперь в систему именных сертификатов попали муз. школа и Кванториум. Сумма ежемесячного покрытия по сертификату составляет 3000 р., программу по Кванториуму он покрывает, а музыкалку — уже нет. Просчитанные программы по муз. школе стоят примерно 100 тыс. руб. в год, оплачивать их из своего кармана нереально. Городской ДЮЦ тоже вступил в эту программу, поскольку только так он может далее работать по закону (и получать финансирование (!)). Если раньше ребенок мог полдня проводить в ДЮЦ, то с внедрением ПФДО бесплатно он может посещать лишь один кружок. И хорошо еще, если сертификат полностью покроет его стоимость…

Кроме того, чтобы понять, что подходит твоему ребенку, иногда приходится посетить не один кружок, но при записи на программу с сертификата сразу же снимается полная сумма (до окончания учебного года) для ее оплаты. Если захочешь перейти куда-то, никто денег не вернет. В итоге многие вынуждены целый год сидеть на одном кружке».

Давайте называть вещи своими именами — мы имеем дело с навязываемой всей стране системой софинансирования дополнительного образования (пока — только дополнительного!) и продолжением планомерного ухода государства с «рынка образовательных услуг». Как уже рассказывала РИА «Катюша», в Петербурге местные власти в лице комитета о молодежной политике пошли еще дальше — действительно уничтожив львиную долю дополнительного образования, «обитавшее» в подростково-молодежных клубах, которым теперь запрещено бесплатно заниматься . Впрочем, в данном случае это просто дурость региональных чиновников, которые, надеемся, скоро покинут город на Неве. А вот ситуация с АСИ выглядит гораздо серьезнее.

На сайте проекта АСИ «Новая модель дополнительного образования детей» в качестве одной из целей прямо заявлено: «Обеспечение свободного выбора ребенком и родителем организации дополнительного образования независимо от ее формы собственности». На практике это реализуется так: бюджетные средства из регионов и муниципалитетов, которые ранее шли на зарплаты педагогам-ведущим доп. кружков, теперь, в рамках оплаты именных сертификатов, будут выдаваться преимущественно социально-ориентированным НКО и прочим частникам. Бесплатные муниципальные кружки будут сокращать вместе с преподавателями, а сомнительные НКО установят за свои услуги стоимость выше базовой, которую родителям сможет компенсировать государство.

Рассмотрим , также принимавшего участие в разработке принципов ПФДО:

«Цена услуги по реализации модуля образовательной программы устанавливается поставщиком образовательной услуги в размере не более чем:

1) 100% от нормативной стоимости модуля образовательной программы для образовательных программ технической и естественно-научной направленности, реализуемых государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг;

2) 120% от нормативной стоимости модуля образовательной программы для образовательных программ иных направленностей, реализуемых государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг;

3) 125% от нормативной стоимости модуля образовательной программы для образовательных программ технической и естественнонаучной направленностей, реализуемых негосударственными поставщиками образовательных услуг;

4) 140% от нормативной стоимости модуля образовательной программы для образовательных программ иных направленностей, реализуемых негосударственными поставщиками образовательных услуг. За счет средств местного бюджета компенсируется не более 100% (!) нормативной стоимости модуля образовательной программы».

Итак, реформаторы предлагают родителям полную компенсацию затрат на посещение лишь одного кружка — и то только технической и естественно-научной направленности. Никакого творчества, спорта, гуманитарных наук — вот такая прекрасная свобода выбора «личной образовательной траектории». И еще бросается в глаза искаженный подушевой подход к финансированию ПФДО, главная цель которого — максимально сэкономить:

«При определении размера подушевого норматива учитываются общие расходы муниципальных организаций дополнительного образования (за исключением расходов на содержание имущества организаций дополнительного образования), а также оценки числа детей, охваченных муниципальной сетью организаций дополнительного образования. Не допускается установление подушевого норматива в объеме менее 97,5% среднего объема фактических затрат на обеспечение получения дополнительного образования одним ребенком соответствующей категории в муниципальных организациях дополнительного образования в течение периода прошлого года, аналогичного периоду реализации муниципальной программы персонифицированного финансирования, устанавливающей подушевой норматив».

То есть сумма, выделяемая на каждый сертификат, рассчитывается как «средняя температура по больнице», исходя из общего количества детей, задействованных исключительно в муниципальной сети организаций. Тех, кто ходит на дорогие дополнительные или узкоспециализированные курсы к частникам, вообще учитывать не будут — ведь тогда и каждый сертификат станет намного дороже. А количество бюджетных мест в привычных бесплатных кружках будет сокращено ровно на столько, сколько именных сертификатов выдано на нынешний учебный год. Соответственно, также пострадают преподаватели-бюджетники, которые в этой системе прямо противопоставляются частным НКО и прочим предпринимателям.

«В рамках данного решения важным аспектом является ограничение детей, получивших сертификат, в возможности записаться на обучение без его использования. То есть определенная категория детей будет исключена из получателей услуг по муниципальным заданиям.

Вам предстоит для высвобождения средств на обеспечение сертификатов осуществить сокращения муниципальных заданий для подведомственных организаций. Фактически, с 1 сентября 2017 года Вы установите новое муниципальное задание в объеме, уменьшенном пропорционально объему обеспечения сертификатов дополнительного образования», — говорится , опубликованной автономным учреждением «Региональный молодежный центр» — структурой, созданной и финансируемой правительством Югры и активно лоббирующей интересы трансгуманистов из АСИ.

В той же памятке сказано, что каждому получившему именной сертификат будет присваиваться индивидуальный номер, который останется неизменным до совершеннолетия. Записаться в бесплатный муниципальный кружок «в обход» своего сертификата у школьника уже не получится. Согласно постановлению администрации г. Ханты-Мансийска №771 от 17.08.2017, со следующего учебного года число сертификатов персонифицированного финансирования достигнет 2363, а в 2019 году увеличится до 3192. Финансирование одного сертификата устанавливается в размере 35996 руб. на человек/год. То есть получите от государства «услугу» за 4000 руб./мес. (исходя из 9 месяцев учебного года) — и ни в чем себе не отказывайте. Надо думать, это и есть та «свобода выбора», о которой восхищенно вещал Медведев сотоварищи?

Важнейший момент, о котором авторы памятки пишут как бы играючи, — кто же будет главным потребителем бюджетных средств, выделенных на именные сертификаты, кто будет учить наших детей?

«Нам не важно, (!) кто обучит ребенка, нам важно, что ребенок обучится. Мы используем финансовые средства не для того, чтобы оплатить чью-то работу, а для того, чтобы конкретный ребенок удовлетворил свои образовательные потребности».

Ну кто бы сомневался? Государству, уходящему с «рынка образования», плевать, кто занимается дополнительным образованием (пока — только дополнительным!) подрастающего поколения. Далее трансгуманисты учат муниципальные власти, как правильно лоббировать интересы сомнительных частных структур, и рассказывают об их приоритете:

«В случае, если уполномоченная организация привлекается "из вне" (то есть речь идет о привлечении СО НКО на основании проводимого отбора; настоятельно рекомендуем рассматривать данный вариант в качестве приоритетного): Вам (органу, уполномоченному на поддержку СО НКО) необходимо подготовить постановление администрации о проведении конкурсного отбора СО НКО на период с 1 августа до 31 декабря 2017 года. Целью отбора будет являться оказание поддержки СО НКО в части ее деятельности по оплате договоров об обучении, заключаемых детьми, проживающими на территории Вашего муниципалитета. Инструмент поддержки — предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с оплатой договоров». действительно, речь идет о том, что «такая вот хорошая СО НКО сама по себе финансирует образование детей, а муниципалитет не может оставить этот замечательный факт без внимания и поддерживает ее деньгами», – так «эксперты» из «Регионального молодежного центра» раскрывают истинные цели внедрителей ПФДО.

Далее мы просто не можем не процитировать, как последователи «свободного рынка» хотят узаконить обирание родителей частниками — они нагло требуют от муниципальных законодателей снять все ограничения на цены в сфере доп. образования. При этом в своих «настоятельных рекомендациях» они ведут себя как самостоятельная ветвь власти в России:

«Несмотря на то, что для программ определяются нормативные стоимости легализация их использования при заключении договора невозможна без дополнительного установления цены обучения организацией. То есть, нормативная стоимость — это то, сколько максимально заплатит за программу бюджет, но стоимость обучения — это то, сколько организация получит за оказание услуги. Если стоимость обучения ниже или равна нормативной стоимости — то бюджет оплатит стоимость обучения, если выше — то только нормативную стоимость (разницу оплатит клиент — родитель).

Очевидно, что муниципальные учреждения в большинстве случаев будут устанавливать стоимость обучения не превышающую нормативную стоимость, но с точки зрения правового регулирования важным является не то, какая стоимость обучения будет, а то, на основании чего ее смогут установить образовательные учреждения. В соответствии с ФЗ- 131 органы местного самоуправления вправе регулировать порядок установления цены на услуги, оказываемые их подведомственными учреждениями. Этим правом воспользовалось по статистике около половины учредителей в России (установили четкие формулы или тарифы). Таким образом, в случае если в Вашем муниципалитете установлены какие-либо ограничения на установления цены обучения в сфере дополнительного образования настоятельно рекомендуем их снять. То есть, необходимо до июля 2017 года провести решение законодательного собрания муниципалитета о передаче учреждениям полномочий по самостоятельному установлению цен обучения по программам дополнительного образования».

У внедряемой системы есть единый оператор и федеральный куратор. Мало сомнений, что памятка для властей ХМАО готовилась при участии представителей АСИ, Минэкономразвития и Минобрнауки РФ. В конце концов, сам Дмитрий Анатольевич ратует как можно скорее распространить этот опыт на всю Россию. Методички для управляющих на местах уже расписаны и, как видим из угроз ниже, упрямиться регионалам и муниципалам будет себе дороже:

«Прочие правовые акты местного уровня могут приниматься Вами самостоятельно (без обязательного согласования с региональным уровнем) на основании изучения подготовленных типовых актов. В то же время, если Вам необходима поддержка (в любой форме) просим Вас обращаться за ней. Правильнее и эффективнее только делать это в общей группе в WhatsApp (см. п. 2.4). 3.6. Ничего не имея против инициативы в принципе, мы, тем не менее, имеем основания для прогнозирования значительной вероятности негативных последствий отклонения от прямолинейного тренда введения системы ПФДО. Пожалуйста, в случае непонимания, напротив, появления свежих идей — проконсультируйтесь с координаторами введения системы ПФДО», — пишут «инноваторы» Югры.

Что же ждет нас в дальнейшем при развитии этого тренда? Во-первых, образование на всех уровнях продолжит коммерциализироваться и переходить в руки прозападных бизнесменов; во-вторых, «индивидуальная траектория развития» для каждого человека с младенчества будет выстраиваться исходя из размеров его кошелька; в-третьих, отдельно одаренных и талантливых в той или иной сфере будут отслеживать с ранних лет, вероятно, давая им шанс перейти в «высшую касту». Что при этом будет происходить с традиционной, фундаментальной системой передачи знаний, даже страшно подумать.

В конце февраля 2018 года АСИ , что до 2020 года в стране будет внедрена уже знакомая нам система персональных сертификатов — на этот раз для обучения детей и взрослых цифровой экономике. Цель — обучить не менее 40% россиян «цифровым навыкам» к 2021 году. Обучать этим абстрактным понятиям будут повсеместно и, как обычно, в добровольно-принудительном порядке. Уже сейчас поясняется, что имеющие «цифровые компетенции» абитуриенты будут иметь преимущество при поступлении в вузы. Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков не скрывает планов по перекройке только образовательного процесса в интересах транснационального бизнеса — точное копирование наших «западных партнеров».

«Мы намерены выстроить функционирующую модель взаимодействия образовательных организаций и работодателей, реализовать идею формирования цифрового профиля компетенций для каждого учащегося и выстраивания для него персональной траектории развития. Наша работа будет строиться вокруг формирования массовой цифровой грамотности. На основе актуальных и перспективных требований к ключевым компетенциям цифровой экономики будут формироваться требования к стандартам, проектированию и реализации программ всех уровней образования: школ, колледжей, вузов», — рассказывает Песков.

Единственная «помеха», возникающая перед глобализаторами — многонациональный российский народ, не желающий отказываться от собственного пути развития и традиционного образования, от социальных гарантий государства, которому нет никакого дела до международных «компетенций и траекторий развития», в которые глобалисты, как в касты, хотят впихнуть каждого жителя Земли. Вот что пишет о программе ПФДО знаток ОНФ Надежда Пачганова из Ханты-Мансийска:

«Я на общественной площадке ОНФ 31 мая 2017 года выступала на круглом столе, посвящённом реформе ПФДО. Тогда я совершенно точно полагала, что эта реформа вовсе не "пожалеет" незащищенные, чем-то обремененные слои населения (выплачивающих ипотеку, одиночные, многодетные, малоимущие и другие семьи), их детей. Особенно же реформа коснется детей интересующихся, занятых, увлеченных, по своей инициативе занимающихся в нескольких кружках и секциях — им-то и не хватит фиксированной суммы сертификата, ведь их потребность шире».

Родительский актив из ХМАО собрал более 500 подписей и направил председателю региональной Думы Б.С. Хохрякову открытое письмо с просьбой вывести округ из этого жестокого эксперимента. Кроме того, они написали обращение к министру образования Ольге Васильевой, в котором справедливо отмечают:

«Введение сертификатов — это только лишь "не оглашаемая" ступень к переводу всей сферы дополнительного образования на "платные рельсы" в долгосрочном будущем. Здесь мы видим опасность в том, что со временем цены на услуги дополнительного образования возрастут значительно больше, чем сама сумма сертификата, а также совершенно умышленно и даже планово возникнет ситуация, что нет средств на сами сертификаты, и тогда сами сертификаты вообще исчезнут. К примеру, многие родители обеспокоены тем, что суммы сертификата сейчас уже не хватает тем увлеченным детям, которые посещают несколько видов ДО. Прежняя же, бесплатная система, без рисков, дает гарантию получения доп. образования воспитанникам.

Данные статистики говорят о том, что в России 13,5% относятся к категории "нищих", помимо того, большой процент тех, чей доход чуть выше прожиточного минимума, этим россиянам доплачивать сверх сумм сертификата, конечно, не представится возможным. Некоторые виды спорта и творчества уже недоступны (такие как теннис, бальные танцы ушли в разряд элитарных видов). Так, Академия тенниса в Ханты-Мансийске стоит около 400 тысяч рублей в год. Только единицы могут позволить себе такой вид дополнительного образования. Возникает вопрос: на какие слои населения тогда направлена эта реформа ПФДО? Тогда как возможность доплачивать сверх сумм сертификата широким слоям населения, даже в Югре, отсутствует.

Предлагаемая система ДО может привести к тому, что родители будут вынуждены тратить все свои силы и время на зарабатывание денег для оплаты детских кружков, секций и т.д. Отсутствие таких средств у родителей для оплаты ДО сверх сертификата может привести к тому, что дети, неумело используя свое свободное время, тратя его на сидение за компьютером и посвящая другим вредным привычкам, будут прилепляться к пустому и пагубному. А пустое и пагубное как раз бурным шквалом давно, целенаправленно и без того "охотится" за нашими детьми!

Кроме того, системе образования (как и спорту, и здравоохранению) навязывают "срочное создание СО НКО" для "более широких возможностей" использовать бюджетные средства, что также усугубляет ситуацию, привлекая недобросовестных поставщиков услуг, желающих поживиться на модных тенденциях.

Мы просим:

- вывести Ханты-Мансийский самостоятельный округ — Югру из пилотных проектов Министерства образования РФ по введению реформы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Югре с пилотной площадки;

- ввести компенсацию частных учреждений дополнительного образования в размере 50% от их стоимости без введения самой реформы ПФДО. При этом, такую компенсацию для уязвимого населения (многодетных, малообеспеченных, одиночных, ипотечно-обремененных и других семей) предусмотреть не менее 100%».

На данный момент . РИА Катюша призывает всех неравнодушных к будущему страны поддержать требования родителей и подписать обращение к министру образования РФ О.Ю. Васильевой с требованием прекратить введение ПФДО в пилотных регионах, а также навсегда отказаться от распространения этого социального эксперимента на всю Россию.

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