В общем, на подлете к авиабазе ВВС РФ Хмеймим, разбился транспортный Ан-26. Антиасадовско-российские источники скромно написали о том, что они сбили аэроплан, а российские «источники» пишут, что он упал самостоятельно, в знак отвращения от только там происходящего. При этом пишут, что перевозились не грузы, а личный состав. Так что по этой информации, там образовалась братская могила.

В это же время, с базы Вагнера, что под Краснодаром, шли сообщения о том, что прямо сейчас там идет ротация сирийского контингента. Насколько можно понять, вагнеровцы туда доставляются транспортными Ил-76, который имеет десантную загрузку – 120 человек. Если туда летят бойцы без парашютов, то нагрузить можно не менее 150 человек. Примерно о таких минимальных «партиях» наемников и говорят местные источники. То есть, борт за раз везет туда полторы сотни специалистов по «освобождению» Сирии. Очевидно, что гонять Ан для доставки личного состава из РФ – нет смысла. Далеко и взять на борт он может куда меньше. Скорее только, Ан вез в Хмеймим бойцов с другой сирийской базы на пункт сбора, откуда уже Ил-ом их везут в РФ на ротацию.

Если это предположение верно, то погибли те, кто оттянул свой срок пребывания в Сирии. Наверняка, они уже представляли, как потратят свой гонорар, который ждет их в РФ, а тут случилась такая неприятность. Вместо гонорара, родным выплатят гробовые. Говорят, что в последнее время компенсацию за жмура, сократили вдвое. Это связано с тем, что жмур пошел более плотным потоком, а еще с тем, что первые наборы вагнеров уже утилизированы, а молодняку нечего раскатывать губу на гонорары старых спецов, коих почти не осталось.

В любом случае это – довольно интересная новость и не только в плане статистики утилизации, но и потому, что вызывает сомнение безобидная причина гибели самолета. Различные источники, как-то вяло отмечали, что за последние два дня были осуществлены обстрелы авиабазы, без уточнения оружия, из которого это осуществлялось и о последствиях обстрела. В любом случае, у границ базы – не спокойно. Оно и понятно, ибо прямо сейчас оттуда работает авиация по Восточной Гуте, где на ее счету уже сотни трупов мирного населения. Возможно, в какую-то светлую голову пришла мысль о том, что при отсутствии средств ПВО, которыми можно было бы отражать авианалеты, проще продумать операцию по зачистке авиабазы и уничтожить самолеты на стоянках, а пилотов-убийц – в казармах.

Пока до этого дело не дошло, то самым логичным будет другой вариант – попытаться уничтожить самолеты при взлете или посадке, когда высота полета аэроплана, позволит его достать из ПЗРК или стрелкового оружия. При этом, штурмовик, например, или бомбардировщик, будет снять сложнее, чем транспортник, поскольку там имеются средства предупреждения и противодействия, предусмотренные для таких случаев. Ну и кроме того, они могут просто быстро уйти из зоны поражения, просто набрав высоту и скорость. Ан, как и Ил, такого сделать не могут, а потому – являются самой подходящей целью для атаки.

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ВС РФ будут выдумывать любые, самые замысловатые истории о причинах падения самолета, только не поражение его оружием. В таком случае станет бесспорно, что они не контролируют подступы к аэродрому и враг может просто задавить базу, сбивая самолеты рядом с нею.

Но скорее только, будет версия об ошибке пилотов или технической неисправности. Это при том, что пилоты там имеют большой опыт полетов именно в таких условиях, а самолет рассчитан на то, чтобы сесть с 500 метров, почти в любой ситуации. Ан-ы являются одними из самых неприхотливых самолетов, с невероятной живучестью даже в самых тяжелых ситуациях.

В общем, посмотрим как будут развиваться события, но есть надежда на то, что сирийские оппозиционеры таки нащупали смерть Кощееву и притронулись к той самой «Игле», где она находится.

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