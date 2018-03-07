Кабмин уточнил требования к информации на стеле АЗС

Кабинет министров Украины отменил норму об обязательном размещении на стеле автозаправочной станции (АЗС) дифференцированной информации о ценах и видах дизельного топлива в зависимости от содержания серы.

Соответствующее постановление №131 от 28 февраля обнародовано в газете "".

Этим же постановлением Кабмин отменил свое постановление №545 от 21 марта 2007 года "Некоторые вопросы учета, хранения и реализации дизельного топлива в зависимости от содержания серы".

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу требование Технического регламента к автомобильным бензинам и дизельному топливу, запрещающее оборот бензинов и дизельного топлива ниже стандарта Евро-5.

Стандарт Евро-5 регламентирует максимально допустимое содержание серы – 10 ppm.