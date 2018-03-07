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Гребенщикову предстоит продолжительная реабилитация после болезни
07.03.2018 13:26
Музыкант Борис Гребенщиков перенес свои концерты на несколько месяцев вперед. Гребенщиков восстанавливается после болезни Фото: Борис Гребенщиков / Facebook Об этом сообщили на странице музыканта в Facebook."Соглашаясь с мнением лечащих врачей, что после перенесенной пневмонии Борису Гребенщикову потребуется довольно долгий реабилитационный период, мы приняли решение перенести ближайшие концерты", – говорится в сообщении.Российские концерты Гребенщикова перенесли с марта на июнь, а концерт в Тель-Авиве – с апреля на май.
https://www.facebook.com/grebenshikov/posts/10155574456754200
4 марта сообщили о том, что музыкант сильно простудился.Борис Гребенщиков родился в Санкт-Петербурге в 1953 году. Музыкант является одним из создателей русского рока, а творчество созданной им в 1972 году группы "Аквариум" приобрело широкую слава. Гребенщиков также известен как художник.В феврале 2018 года музыкант выпустил новый сольный альбом "Время N".

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