Также он похитил и увез с собой 18-месячную дочь

Об этом сообщает BFM TV .

Суд признал его виновным в участии в террористической организации и похищении человека.

В 2013 году 29-летний Хамза Мандхуж похитил 18-месячную девочку у матери, решила расстаться с ним из-за его "радикализации".

Мандхуж поехал к своему брату в Сирию, однако в 2014 году оказался в Турции, где и был задержан.

Осужденный утверждает, что никогда не принимал участия в боевых действиях и деловые и занимался доставкой еды и логистической поддержкой прибытия новых боевиков.