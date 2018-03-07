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Во Франции мужчину, который ездил к боевикам и деловые приговорили к десяти годам тюрьмы
07.03.2018 13:27
Во Франции мужчину, который ездил к боевикам и деловые приговорили к десяти годам тюрьмы
Также он похитил и увез с собой 18-месячную дочь
Парижский суд приговорил француза тунисского происхождения до десяти лет тюрьмы за то, что он присоединился к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.
Во Франции мужчину, который ездил к боевикам и деловые приговорили к десяти годам тюрьмы Фото: ТАСС

Об этом сообщает BFM TV .

Суд признал его виновным в участии в террористической организации и похищении человека.

В 2013 году 29-летний Хамза Мандхуж похитил 18-месячную девочку у матери, решила расстаться с ним из-за его "радикализации".

Мандхуж поехал к своему брату в Сирию, однако в 2014 году оказался в Турции, где и был задержан.

Осужденный утверждает, что никогда не принимал участия в боевых действиях и деловые и занимался доставкой еды и логистической поддержкой прибытия новых боевиков.

Напомним, в Ираке суд приговорил казнить через повешение 15 турецких женщин за причастность к террористической группировке "Исламское государство".

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