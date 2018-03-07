|Во Франции мужчину, который ездил к боевикам и деловые приговорили к десяти годам тюрьмы
|07.03.2018 13:27
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Также он похитил и увез с собой 18-месячную дочьПарижский суд приговорил француза тунисского происхождения до десяти лет тюрьмы за то, что он присоединился к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.
Фото: ТАСС
Об этом сообщает BFM TV .
Суд признал его виновным в участии в террористической организации и похищении человека.
В 2013 году 29-летний Хамза Мандхуж похитил 18-месячную девочку у матери, решила расстаться с ним из-за его "радикализации".
Мандхуж поехал к своему брату в Сирию, однако в 2014 году оказался в Турции, где и был задержан.
Осужденный утверждает, что никогда не принимал участия в боевых действиях и деловые и занимался доставкой еды и логистической поддержкой прибытия новых боевиков.
Напомним, в Ираке суд приговорил казнить через повешение 15 турецких женщин за причастность к террористической группировке "Исламское государство".
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