Общество венгерской культуры Закарпатья поддерживает идею введения постоянной миссии ОБСЕ в области

Общественая организация "Общество венгерской культуры Закарпатья" (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – КМКС) вслед за официальным Будапештом выступило за создание в Закарпатской области специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает местное издание "Закарпаття онлайн" со ссылкой на текст официального заявления организации.

В заявлении КМКС "приветствует предложение ОБСЕ относительно создания на Закарпатье специальной мониторинговой миссии, поскольку учитывая события, которые случились в области в последнее время, это является крайне необходимой инициативой".

При этом организация "выражает благодарность украинским правоохранительным органам за их оперативный труд, благодаря которому удалось поймать преступников, которые 27 февраля взорвали офис ОО "КМКС", а также просит, чтобы они понесли "самые строгие наказания за совершенное преступление".

В то же самое время изданию поступило другое заявление организации, в котором та "выражает возмущение" по поводу решения Конституционного суда Украины, который, по их мнению, "ссылаясь на формальные, а не на смысловые причины", упразднил закон №9073 "О принципах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 года (т.н. закон Кивалова-Колесниченко).

"Отмены этого, благоприятного для национальных меньшинств закона, вызывает обеспокоенность, поскольку теперь нет действующего специального закона, который регулировал бы практическое применение языков, а нормативно-правовые акты используются только в тех сферах, которые предусмотрены в отраслевом законодательстве. Мы считаем, что решение Конституционного суда привело к существенному ограничению прав использования языков нацменьшинств", - говорится в заявлении.

"Мы также обеспокоены тем, что в Верховную Раду поданы такие законопроекты о языке, которые могут привести к дальнейшим правовым ограничениям. Надеемся, что парламент в дальнейшем будет принимать такие законы, которые отвечают европейским стандартам, учитывают международные обязательства и в процессе разработки законов будут участвовать представители национальных меньшинств, включая венгров", - говорится в заявлении КМКС.

Как сообщалось, в Ужгороде в феврале дважды поджигали здание на Православной набережной, в котором расположен офис КМКС.

Первый случай произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания. Следствие установило, что к совершению правонарушения могут быть причастны двое граждан Польши. Позже издание Polska Agencja Prasowa сообщило, что трое подозреваемых в поджоге здания КМКС в Ужгороде задержаны в Польше, суд вынес решение об аресте двоих из них. Злоумышленники имели отношение к праворадикальной организации "Фаланга", члены которой, в частности, участвовали в конфликте на Донбассе на стороне боевиков.

Второй поджог случился в ночь на 27 февраля. В результате пожара никто не пострадал.

После этого посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии, а глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сиярто заявил, что в Украине "растут экстремистские политические идеи" и предположил, что "таким образом запугивают представителей венгерской национальной общины в Закарпатье". Он также заявил, что встретится с Верховным комиссаром ОБСЕ правам человека с намерением донести ему необходимость развертывания наблюдательной миссии в Закарпатской области.

В то же время, первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС Иосиф Борто выразил убеждение, что за поджогом офиса стоят иностранные граждане, а не украинцы. А уже 4 марта глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Ужгороде задержаны 5 человек за набег на КМКС, возможный организатор-иностранец находится в розыске. Одного задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком.

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил, что между нападавших на здание КМКС в Ужгороде в конце февраля есть участники АТО, а организатор – сотрудник "министерства госбезопасности" Приднестровья, который после нападения на здание общества сбежал домой и сейчас недостижим для украинского правосудия.