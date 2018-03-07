1 марта президент России во время послания Федеральному Собранию представил новые образцы отечественного оружия.

Москва может применить ядерное оружие лишь как ответный удар, заявил в ходе интервью для фильма «Миропорядок 2018» президент России Владимир Путин. Об этом в среду, 7 марта, сообщает РИА Новости, информирует svodka.net.

«Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом: наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если российские системы предупреждения ракетного нападения зафиксируют не только старт ракет, но и дадут точный прогноз траектории полетов и времени падения головных частей на территорию России.

При этом он признал, что «для человечества, для мира это будет глобальная катастрофа». «Но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» — спросил Путин.

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Кроме того, российский руководитель заявил, что новые мировые центры силы с ростом своего могущества должны ощущать и рост ответственности, а прежние должны уступить свое место достойно и без истерик. «Конечно, очень не хочется тем, кто был на первых ступеньках пьедестала, уступать это место. Хочется там зацепиться любой ценой, удержаться. Хотя многие эксперты понимают, что это уже невозможно», — сказал Путин.

1 марта президент России во время послания Федеральному Собранию представил новые образцы отечественного оружия. Среди них межконтинентальную ракету «Сармат», гиперзвуковой комплекс с планирующим ракетным блоком «Авангард», крылатую ракету с малогабаритной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат. В США в ответ заявили о готовности модернизировать собственный ядерный потенциал.

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