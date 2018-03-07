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Путин о событиях февраля 2014 года в Украине: США грубо и нагло обманули Россию
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07.03.2018 13:34
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"Государственный переворот" в Украине в 2014 году совершили США
"своими руками", заявил президент России Владимир Путин. Путин: К
нам обратились и американские партнеры. Мы сказали: "Хорошо!" Фото:
ЕРА "К нам обратились и американские партнеры. Они попросили нас,
чтобы мы сделали все (я сейчас говорю почти дословно просьбу),
чтобы Янукович не применил армию. Чтобы оппозиция освободила
площади, административные здания и перешла к выполнению
достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали:
"Хорошо!" – рассказал Путин.По его словам, "через день был
совершен государственный переворот"."Ну хотя позвонили бы, хотя бы
что-то сделали, хотя слово бы сказали. Хотя бы сказали, знаете,
есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, что мы этого
не хотели, но так вот события… Но мы сделаем все,
чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная
поддержка тех, кто совершил государственный переворот. И чего им
теперь делать? Они как бы сделали это своими руками. Как же они
могут не поддерживать сегодняшнюю власть (в Украине. – )?
Они загнали себя в угол просто", – продолжил
Путин.Отвечая на вопрос, первый ли раз тогда США обманули Россию,
российский президент сказал: "Так грубо и нагло, пожалуй,
в первый"."Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на
самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили
что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй,
не было", – продолжил Путин.Он добавил: Штаты также
"должны были понимать", что "все это происходит на наших
границах"."Это не просто страна на краю света, это страна, с
которой у нас особые отношения на протяжении веков сложились… Как
же это можно только не учитывать?" – сказал руководитель
Кремля.Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22
февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на
Майдане, Верховная Рада признала его
самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности,
после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же
месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей
проживает в России.21 февраля 2014 года Янукович и лидеры
тогдашней оппозиции подписали соглашение, в котором был
прописан возврат к Конституции 2004 года, уравновешены полномочия
Кабмина, президента и парламента. В тот же день Верховная Рада
проголосовала за эту редакцию. Соглашение засвидетельствовали
тогдашние главы МИД Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и
Радослав Сикорский, руководитель департамента континентальной
Европы МИД Франции Эрик Фурнье.
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