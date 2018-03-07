"Государственный переворот" в Украине в 2014 году совершили США "своими руками", заявил президент России Владимир Путин. Путин: К нам обратились и американские партнеры. Мы сказали: "Хорошо!" Фото: ЕРА "К нам обратились и американские партнеры. Они попросили нас, чтобы мы сделали все (я сейчас говорю почти дословно просьбу), чтобы Янукович не применил армию. Чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: "Хорошо!" – рассказал Путин.По его словам, "через день был совершен государственный переворот"."Ну хотя позвонили бы, хотя бы что-то сделали, хотя слово бы сказали. Хотя бы сказали, знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, что мы этого не хотели, но так вот события… Но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот. И чего им теперь делать? Они как бы сделали это своими руками. Как же они могут не поддерживать сегодняшнюю власть (в Украине. – )? Они загнали себя в угол просто", – продолжил Путин.Отвечая на вопрос, первый ли раз тогда США обманули Россию, российский президент сказал: "Так грубо и нагло, пожалуй, в первый"."Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было", – продолжил Путин.Он добавил: Штаты также "должны были понимать", что "все это происходит на наших границах"."Это не просто страна на краю света, это страна, с которой у нас особые отношения на протяжении веков сложились… Как же это можно только не учитывать?" – сказал руководитель Кремля.Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.21 февраля 2014 года Янукович и лидеры тогдашней оппозиции подписали соглашение, в котором был прописан возврат к Конституции 2004 года, уравновешены полномочия Кабмина, президента и парламента. В тот же день Верховная Рада проголосовала за эту редакцию. Соглашение засвидетельствовали тогдашние главы МИД Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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