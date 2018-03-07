По предварительным данным, вертолет принадлежал пограничной службе России

По предварительным данным, вертолет принадлежал пограничной службе России.

Об этом сообщает федеральное агентство ТАСС , со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

По данным агентства, погибли до 8 человек. В то же время агентство "РИА-Новости" сообщил о 7 погибших.