Погода, Новости, загрузка...
В Чечне разбился вертолет: около восьми погибших
07.03.2018 13:35
В Чечне разбился вертолет: около восьми погибших
По предварительным данным, вертолет принадлежал пограничной службе России
В Чечне разбился вертолет Ми-8, есть погибшие.
В Чечне разбился вертолет: около восьми погибших Фото: hromadske.tv

По предварительным данным, вертолет принадлежал пограничной службе России.

Об этом сообщает федеральное агентство ТАСС , со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

По данным агентства, погибли до 8 человек. В то же время агентство "РИА-Новости" сообщил о 7 погибших.

Напомним, вчера, 6 марта, при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В результате инцидента погибли 32 человека. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить