|В Чечне разбился вертолет: около восьми погибших
|07.03.2018 13:35
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По предварительным данным, вертолет принадлежал пограничной службе РоссииВ Чечне разбился вертолет Ми-8, есть погибшие.
Фото: hromadske.tv
По предварительным данным, вертолет принадлежал пограничной службе России.
Об этом сообщает федеральное агентство ТАСС , со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
По данным агентства, погибли до 8 человек. В то же время агентство "РИА-Новости" сообщил о 7 погибших.
Напомним, вчера, 6 марта, при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В результате инцидента погибли 32 человека.
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