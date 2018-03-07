В результате инцидента, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщается на Telegram-канале НТВ.

В свою очередь Mash пишет, что на борту находилось 10-12 человек, однако на данный момент точно известно о смерти двоих из них. Один человек получил ранения, судьба еще четырех неизвестна.

По третьей версии, опубликованной Telegram-каналом Daily Storm, при крушении вертолета погибли четыре человека, двое пока еще живы, их пытаются вытащить из ущелья.

Также отмечается, что случай произошел у самой границы Чечни с Грузией, в селе Шатой. Этот район является отдаленным, но именно там сейчас проводит учения МЧС России. Вместе со спасателями — пять единиц техники. Они пробираются на место падения.

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