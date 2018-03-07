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Очередная авиакатастрофа в России — погибло 8 человек
07.03.2018 13:36
Очередная авиакатастрофа в России — погибло 8 человек В Чечне (Российская Федерация) в среду, 7 марта, упал вертолет Ми-8.

В результате инцидента, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщается на Telegram-канале НТВ.

В свою очередь Mash пишет, что на борту находилось 10-12 человек, однако на данный момент точно известно о смерти двоих из них. Один человек получил ранения, судьба еще четырех неизвестна.

По третьей версии, опубликованной Telegram-каналом Daily Storm, при крушении вертолета погибли четыре человека, двое пока еще живы, их пытаются вытащить из ущелья.

Также отмечается, что случай произошел у самой границы Чечни с Грузией, в селе Шатой. Этот район является отдаленным, но именно там сейчас проводит учения МЧС России. Вместе со спасателями — пять единиц техники. Они пробираются на место падения.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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