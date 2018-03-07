Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Террористы «ДНР» якобы за шпионаж арестовали жителя Донецка, блогера Юрия Шаповалова, информирует svodka.net.

В так называемом «МГБ ДНР» заявили, что мужчина занимался сбором, анализом, публикованием и передачей украинским спецслужбам информации, «наносящей убыток безопасности ДНР».

По словам террористов, Шаповалов с 2014 года по настоящее время вел аккаунт в Twitter, где размещал информацию, «способствующую дестабилизации общественно-политической обстановки» на оккупированной территории» и » собранные данные о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава ВС ДНР».

«Кроме того получены данные о том, что в летний период 2015 года Шаповалов установил связь с представителями украинских спецслужб. В дальнейшем он был завербован», – сказано в сообщении.

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В отношении Шаповалова открыли «уголовное дело» за «шпионаж». Отмечается, что ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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