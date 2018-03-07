По мнению Службы безопасности Украины, российские музыканты Лариса Долина, Александр Буйнов и Guf создают угрозу национальной безопасности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Минкульт внес в список двух актеров Фото: wikimedia.org В "черный список" вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина.Также угрозу нацбезопасности Украины представляют российские актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих.5 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине, который предусматривает, что российские исполнители смогут гастролировать в Украине только после согласования со Службой безопасности Украины.В Государственной пограничной службе Украины заявили, что в 2017 году было выявлено 817 иностранцев – деятелей культуры и искусства, которые, вероятно, незаконно находились в Крыму. О запрете въезда в Украину принято решение относительно 104 из них.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки безопасности украины александр российские угрозу Теги: война в украине