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Минкульт добавил в "черный список" еще семерых российских артистов
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07.03.2018 13:41
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По мнению Службы безопасности Украины, российские музыканты Лариса
Долина, Александр Буйнов и Guf создают угрозу национальной
безопасности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минкульт внес в список двух актеров Фото: wikimedia.org В "черный
список" вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр
Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр
Буйнов и Лариса Долина.Также угрозу нацбезопасности Украины
представляют российские актеры Александр Баширов и Алиса
Фрейндлих.5 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон о
гастрольных мероприятиях в Украине, который предусматривает, что
российские исполнители смогут гастролировать в Украине только после
согласования со Службой безопасности Украины.В Государственной
пограничной службе Украины заявили, что в 2017 году было
выявлено 817 иностранцев – деятелей культуры и искусства,
которые, вероятно, незаконно находились в Крыму. О запрете въезда в
Украину принято решение относительно 104 из них.Россия
аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014
года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров.
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