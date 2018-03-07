В иске сказано, что Клиффорд и Трамп в 2006-2007 годы находились в интимных отношениях

В иске сказано, что Клиффорд и Трамп в 2006-2007 годы находились в интимных отношениях. Осенью 2016 после публикации пленки с оскорбительными высказываниями Трампа о женщинах Клиффорд решила, как и несколько других женщин, рассказать СМИ о своих отношениях с кандидатом в президенты. Адвокат Трампа Майкл Коэн связался с ней и предложил заключить соглашение о неразглашении, заплатив 130 000 долларов за молчание. Об этом сообщает The Los Angeles Times .

По утверждению Клиффорд, в результате она и Коэн подписали соглашение, но Трамп этого не сделал - по мнению истицы, чтобы при необходимости заявить, что ему о соглашении неизвестно.

Клиффорд считает, что без подписи Трампа соглашение не имеет силы. В иске также сказано, что после того, как информация о сделке попала в СМИ, Коэн запугивал ее и пытался заставить ее молчать.

Издание The Daily Beast сообщило, что о связи Клиффорд с Трампом рассказывала ее подруга, порноактриса Алана Эванс.