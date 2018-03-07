Президент России Владимир Путин заявил, что Москву могли сознательно подвести к аннексии Крыма.

«Мне иногда кажется — и думаю, что под этим есть определенные основания, — что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало конечно кто ожидал, что мы будем действовать так быстро так решительно, если не сказать дерзко», — сказал Путин в фильме телеведущего Владимира Соловьева «Миропорядок 2018». Фильм на странице Соловьева во «ВКонтакте».

По словам Путина, он не сомневался, что последуют санкции, но все равно решил аннексировать Крым. При этом российский президент выразил уверенность, что «вдолгую Россия все равно выиграет».

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Кроме того, Путин заявил, что США обманули его во время Евромайдана. По его словам, Соединенные Штаты просили его сделать все, чтобы тогдашний президент Украины Виктор Янукович не применил армию.

«К нам обратились и американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все — я сейчас говорю почти дословную просьбу — чтобы Янукович не применил армию […] Мы сказали: «Хорошо» […] Через день был совершен госпереворот. Ну хотя позвонили бы, хотя бы что-то сделали!» — сказал президент РФ.

По его словам, вместо этого со стороны Вашингтона была только «полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот».

Отвечая на вопрос ведущего, в первый ли раз США обманули Россию, Путин заявил: «Так грубо и нагло, пожалуй, в первый».

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