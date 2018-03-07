Таможню обязали информировать предпринимателей о намерении правоохранителей досмотреть их товары

Кабинет министров Украины обязал таможенные органы информировать субъектов хозяйственной деятельности о решении правоохранительных органов досмотреть или провести повторный досмотр их товаров или транспортных средств.

Такие нормы закреплены постановлением Кабмина, текст которого обнародован на правительственном сайте. Документом внесены изменения в перечень оснований, на основе которых таможенные органы могут досматривать товары и транспортные средства коммерческого назначения.

Документ, в частности, содержит норму, согласно которой декларант, чьи товары правоохранители намерены досмотреть, должен быть проинформирован с помощью электронного сообщения о таком решении. При этом сообщение должно содержать информацию: от какого именно правоохранительного органа поступило письменное поручение о проведении досмотра, дата и номер поручения, а также время и место проведения досмотра.

Как отмечается в сообщении на правительственном сайте, на протяжении длительного времени правоохранительные органы не придерживаются установленной формы письменного поручения и самой процедуры осмотра. В тоже время, субъекты хозяйственной деятельности остаются в неведении относительно решения о таком досмотре.