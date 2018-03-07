Пенсионный фонд Украины приступит к выплате повышенных пенсий украинским военным со второй половины марта. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства обороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все пенсии будут выплачены с учетом их перерасчета с 1 января нынешнего года. При этом основные выплаты начнутся с 1 апреля. Таким образом, военные в апреле будут получать пересчитанные пенсии за январь-апрель.

Также было отмечено, что пенсионерам не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд - пенсии пересчитают по справкам уполномоченных структур, в которых военные проходили службу - Минобороны, МВД и другие.

Стоит отметить, что в настоящее время средняя пенсия военных составляет 2898,41 гривен. Повышение будет происходить поэтапно. Так, с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 гривен. С 1 января 2019 и 2020 пенсии вырастут в среднем еще на 750 гривен. Таким образом за два года выплаты будут увеличены в два раза.

Как сообщал svodka.net.uа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение пенсионных выплат коснется 489 тысяч украинских военных .

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