|В России произошла еще одна авиакатастрофа
|07.03.2018 13:49
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Точные данные о количестве погибших будут известны позже, когда спасатели доберутся до места катастрофы
В Чечне разбился вертолет, предположительно принадлежащий пограничной службе, сообщает ТАСС. По разным данным, погибли от семи до девяти человек, информирует svodka.net.
«По предварительной информации, есть погибшие — до 8 человек. Эти данные уточняются», — сказал источник ТАСС.
О семи погибших сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По информации «Интерфакса», погибли до девяти человек.
Представитель правоохранительных органов республики подтвердил информацию о происшествии. «Действительно, на юге Чечни в горах упал вертолет», — сказал собеседник «Интерфакса».
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По информации РЕН ТВ, авиатастрофа произошла в районе населенного пункта Хильдехарой.
Представитель правоохранительных органов республики подтвердил информацию о происшествии. «Действительно, на юге Чечни в горах упал вертолет», — сказал собеседник «Интерфакса».
Точные данные о количестве погибших будут известны позже, когда спасатели доберутся до места катастрофы, рассказал источник РИА Новости.