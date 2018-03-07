Точные данные о количестве погибших будут известны позже, когда спасатели доберутся до места катастрофы

В Чечне разбился вертолет, предположительно принадлежащий пограничной службе, сообщает ТАСС. По разным данным, погибли от семи до девяти человек, информирует svodka.net.

«По предварительной информации, есть погибшие — до 8 человек. Эти данные уточняются», — сказал источник ТАСС.

О семи погибших сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По информации «Интерфакса», погибли до девяти человек.

Представитель правоохранительных органов республики подтвердил информацию о происшествии. «Действительно, на юге Чечни в горах упал вертолет», — сказал собеседник «Интерфакса».

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По информации РЕН ТВ, авиатастрофа произошла в районе населенного пункта Хильдехарой.

Представитель правоохранительных органов республики подтвердил информацию о происшествии. «Действительно, на юге Чечни в горах упал вертолет», — сказал собеседник «Интерфакса».

Точные данные о количестве погибших будут известны позже, когда спасатели доберутся до места катастрофы, рассказал источник РИА Новости.

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