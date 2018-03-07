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Украина начнет летные испытания ракетного комплекса "Гром" в 2019 году
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07.03.2018 13:49
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Оперативно-тактический комплекс "Гром" разработан конструкторским
бюро "Южное". В январе стало известно об испытаниях "Грома" Фото:
mil.in.ua "Гром" разработан конструкторским бюро "Южное"."Работы
ведутся и над ракетой, и над всем комплексом. Но, к сожалению, не
так быстро, как хотелось бы: возникают и технологические сложности,
и финансовые как у исполнителей, так и у заказчиков. Тем не менее
мы рассчитываем, что к концу следующего года уже удастся
продемонстрировать этот комплекс в действии", – отметил глава
ГКА.Дегтяренко заверил, что комплекс создается с соблюдением всех
международных ограничений, в частности дальности действия этого
ракетного вооружения.Сроки, когда "Гром" поставят в Вооруженные
силы Украины, зависит, в частности, от темпов реализации проекта по
созданию экспортной версии в интересах "иностранного партнера",
отметил Дегтяренко."Гром" – оперативно-тактический ракетный
комплекс. Может поражать объекты на расстоянии до 280 км.В январе
2018 года "Український мілітарний портал" сообщил об испытании
двигателя ракетного комплекса.
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