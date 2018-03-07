"Эпицентр К" намерен купить нефтебазу у "Галнафтогаза"

ООО "Эпицентр К" (Киев), развивающее в Украине сеть одноименных торговых центров, намерено купить нефтебазу у концерна "Галнафтогаз" (Киев), сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

По данным пресс-службы ведомства, на заседании 12 марта АМКУ рассмотрит вопрос о том, необходимо ли оформлять дозволение антимонопольного регулятора на такую куплю-продажу.

Как сообщалось, в странах Европы реализацией нефтепродуктов занимаются, в частности, сети супермаркетов Tesco, "Ашан". В прошлом году на парковках торговых центров "Ашан" в Украине начала разворачивать свои автоматические контейнерные АЗС компания SC Formula.

"Эпицентр К" оперирует сетью гипермаркетов, мажоритарными собственниками компании являются Александр и Галина Гереги.

Концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство - под брендом "ОККО". Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов.