Шесть ипотечных договоров в отношении имущества курорта расторгнут

Решение суда доступно в Едином реестре.

Эти договоры были заключены между "Скорзонерой" и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования, отмечает Finbalance.

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного Приватбанка, но не сделал этого.

Ранее сообщалось, что "Приватбанк" имеет выставить на продажу непрофильные для себя активы : горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1 + 1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

Генеральная прокуратура Украины подозревает руководство Приватбанка в незаконной трансформации кредитного портфеля накануне национализации.