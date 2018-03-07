|Коломойский выиграл суд у НБУ по делу "Буковеля"
|07.03.2018 13:51
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Шесть ипотечных договоров в отношении имущества курорта расторгнутХозяйственный суд Киева 21 февраля удовлетворил иск ООО "Скорзонера" (конечные бенефициары Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) в Национальный банк и разорвал шесть ипотечных договоров в отношении имущества горнолыжного курорта "Буковель".
Буковель. Фото: travelstory.ua
Решение суда доступно в Едином реестре.
Эти договоры были заключены между "Скорзонерой" и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования, отмечает Finbalance.
Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного Приватбанка, но не сделал этого.
Ранее сообщалось, что "Приватбанк" имеет выставить на продажу непрофильные для себя активы : горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1 + 1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.
Генеральная прокуратура Украины подозревает руководство Приватбанка в незаконной трансформации кредитного портфеля накануне национализации.
Национальное антикоррупционное бюро провело более 50 обысков по делу о растрате средств и злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка и менеджментом национализированного "ПриватБанка".
Национализация "ПриватБанка" завершилась 18 декабря 2016.
По словам Коломойского, он был вынужден сам предложить национализацию "Приватбанка" за "способы искусственного снижения капитализации банка" со стороны НБУ.