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Коломойский выиграл суд у НБУ по делу "Буковеля"
07.03.2018 13:51
Коломойский выиграл суд у НБУ по делу "Буковеля"
Шесть ипотечных договоров в отношении имущества курорта расторгнут
Хозяйственный суд Киева 21 февраля удовлетворил иск ООО "Скорзонера" ​​(конечные бенефициары Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) в Национальный банк и разорвал шесть ипотечных договоров в отношении имущества горнолыжного курорта "Буковель".
Коломойский выиграл суд у НБУ по делу "Буковеля" Буковель. Фото: travelstory.ua

Решение суда доступно в Едином реестре.

Эти договоры были заключены между "Скорзонерой" и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования, отмечает Finbalance.

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного Приватбанка, но не сделал этого.

Ранее сообщалось, что  "Приватбанк" имеет выставить на продажу непрофильные для себя активы : горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1 + 1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

Генеральная прокуратура Украины подозревает руководство Приватбанка  в незаконной трансформации кредитного портфеля накануне национализации.

Национальное антикоррупционное бюро провело  более 50 обысков по делу о растрате средств и злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка  и менеджментом национализированного "ПриватБанка".

Национализация "ПриватБанка"  завершилась 18 декабря 2016.

По словам Коломойского, он был вынужден сам предложить национализацию "Приватбанка" за "способы искусственного снижения капитализации банка" со стороны НБУ.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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