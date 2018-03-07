Третий президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакшвили сделал заявление о том, что в будущем хотел бы стать мэром Одессы. Такую информацию он предоставил журналистам во время интервью изданию Meduza .

По словам политического деятеля, причиной такого желание является чувство долга, которое он испытывает по отношению к жителям Одессы.

"У меня большой долг перед одесситами. После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры", - отметил Михаил Саакашвили.

Как сообщал svodka.net, Михаил Саакашвили прокомментировал направления Генпрокуратурой международно-правового поручения правоохранительным органам Королевства Нидерланды с просьбой отобрать у него образцы голоса. Он также раскритиковал генерального прокурора, и отметил, что готов прибыть в Украину, чтобы пройти все следственные действия.

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