|Саакашвили назвал пост, который хочет занять в Украине
|07.03.2018 13:52
|
Третий президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакшвили сделал заявление о том, что в будущем хотел бы стать мэром Одессы. Такую информацию он предоставил журналистам во время интервью изданию Meduza.
По словам политического деятеля, причиной такого желание является чувство долга, которое он испытывает по отношению к жителям Одессы.
"У меня большой долг перед одесситами. После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры", - отметил Михаил Саакашвили.
Как сообщал svodka.net, Михаил Саакашвили прокомментировал направления Генпрокуратурой международно-правового поручения правоохранительным органам Королевства Нидерланды с просьбой отобрать у него образцы голоса. Он также раскритиковал генерального прокурора, и отметил, что готов прибыть в Украину, чтобы пройти все следственные действия.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира