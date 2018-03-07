Похудение – это совсем непросто, даже если вы хотите избавиться не от десятки, но от пары лишних килограммов.

Однако новое исследование показало, что только три привычки помогут похудеть без колоссальных усилий, передает со ссылкой на .

В исследовании, результаты которого опубликовал BMJ Open, были проанализированы данные 60 тысяч человек с диабетом, полученные в период с 2008 по 2013 год. Их спрашивали о привычках в еде: что именно они едят, с какой скоростью потребляют пищу и во сколько обычно завтракают, обедают и ужинают. Масштабная выборка и позволила сделать вывод, что если вы будете есть медленно, откажетесь от закусок после обеда и начнете есть за два часа перед сном, то сможете сбросить вес быстрее.

Как пишет Medical Daily, более половины людей, принявших участие в опросе, говорили, что едят с нормальной скоростью, треть оставшихся признались, что они скорее "быстрые едоки", а две трети – что едят скорее медленно. Так ученые установили, что те из добровольцев, кто ел с нормальной скоростью, оказались менее склонны к ожирению, чем "быстрые едоки". Что касается тех, кто ел медленно, то они на 42% реже страдали избыточным весом, в сравнении с двумя другими группами.

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