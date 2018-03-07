Так глава МИД Украины отреагировал на требование кандидата в президенты РФ о разрешении поездки в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал политической шизофренией просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак разрешить приехать в Крым через украинскую границу для ведения агитации, информирует svodka.net.

«Меня все о Собчак и оккупированный Крым спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая», — написал Климкин на своей странице в Twitter.

«А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира», — добавил Климкин.

Ранее Собчак сообщила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить Крым. «Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — сказала Собчак в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» подчеркивала, что с точки зрения международного права, Крым является территорией Украины.

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Государственная миграционная служба Украины не получала запроса на посещение аннексированного Крыма от кандидата в президенты России, телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Сергей Гунько в комментарии «Громадському радіо».

«Если поступят обращения в миграционную службу, она будет их рассматривать в соответствии с действующим законодательством», – сказал Гунько.

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