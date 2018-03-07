В Украине эпидемический порог заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превышен в Волынской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях. Этот материал можно прочитать и на украинском языке За отчетную неделю гриппом заболели 281 тыс. 449 человек Фото: ЕРА в Украине превысил эпидемический порог на 27%. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранении.Порог превышен в Волынской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.За отчетную неделю гриппом заболели 281 тыс. 449 человек, 65,1% из них – дети.Зарегистрировано три летальных случая – в Запорожской, Кировоградской и Харьковской областях. С начала эпидсезона умерло пять человек.В октябре 2017 года Минздрав прогнозировал, что в нынешнем эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболеют 7 млн украинцев. Ожидаются три штамма гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и новый – "Мичиган". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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