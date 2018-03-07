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В Украине эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 27%
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07.03.2018 13:57
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В Украине эпидемический порог заболеваемости гриппом и острой
респираторной вирусной инфекцией превышен в Волынской, Житомирской,
Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке За отчетную неделю
гриппом заболели 281 тыс. 449 человек Фото: ЕРА в Украине превысил
эпидемический порог на 27%. Об этом говорится в информационном
бюллетене Центра общественного здоровья при Министерстве
здравоохранении.Порог превышен в Волынской, Житомирской, Ровенской,
Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.За отчетную неделю
гриппом заболели 281 тыс. 449 человек, 65,1% из них –
дети.Зарегистрировано три летальных случая – в Запорожской,
Кировоградской и Харьковской областях. С начала эпидсезона умерло
пять человек.В октябре 2017 года Минздрав прогнозировал, что в
нынешнем эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболеют 7 млн украинцев.
Ожидаются три штамма гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и
новый – "Мичиган".
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