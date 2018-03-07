Боевики продолжают срывать договоренности Контактной группы

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, - сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов близко Луганского, а с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - неподалеку Малинового.

На Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости перемирия с 5 марта из-за увеличения количества нарушений режима прекращения огня в феврале.