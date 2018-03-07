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Сутки в АТО Боевики трижды нарушили перемирие, один боец ​​ВСУ погиб
07.03.2018 13:59
Сутки в АТО Боевики трижды нарушили перемирие, один воин ​​ВСУ погиб
Боевики продолжают срывать договоренности Контактной группы
За прошедшие сутки, несмотря на объявленное перемирие, агрессор провел 3 прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В результате погиб украинский военнослужащий.
Сутки в АТО Боевики трижды нарушили перемирие, один боец ​​ВСУ погиб Фото: ukrinform.ua

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, -  сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов близко Луганского, а с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - неподалеку Малинового.

На Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости  перемирия с 5 марта  из-за увеличения количества нарушений режима прекращения огня в феврале.

В этот же день, 5 марта, боевики совершили 5 обстрелов, ранив одного бойца ВСУ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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