|Сутки в АТО Боевики трижды нарушили перемирие, один боец ВСУ погиб
|07.03.2018 13:59
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Боевики продолжают срывать договоренности Контактной группыЗа прошедшие сутки, несмотря на объявленное перемирие, агрессор провел 3 прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В результате погиб украинский военнослужащий.
Фото: ukrinform.ua
Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, - сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов близко Луганского, а с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - неподалеку Малинового.
На Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.
Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости перемирия с 5 марта из-за увеличения количества нарушений режима прекращения огня в феврале.
В этот же день, 5 марта, боевики совершили 5 обстрелов, ранив одного бойца ВСУ.