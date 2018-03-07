|Российские разработчики Яндекс опозорились, назвав неприличным словом Google (фото)
|07.03.2018 14:00
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Впоследствии ошибка была исправлена, а адрес офиса Google убран из выдачи по поисковому запросу «говно».
При попытке ввести слово «говно» в поиске «Яндекс.Карты» пользователи видели адрес московского офиса Google: местоположение компании появлялось первой в выдаче. Следом шли карельское озеро Вонгозеро и неизвестное заведение «Говно 44″ в Красноярске. На это обратили внимание посетители имиджборда 2ch.
Скриншот приложения Яндекс.Карты
Представители «Яндекса» в свою очередь, заявили, что это просто баг и неисправность будет ликвидирована разработчиками в ближайшее время.
Стоит отметить, что «Яндекс» сравнивал своего главного конкурента с «говном» не только в мобильном приложении, но и в веб-версии картографического сервиса. При этом поиск по слову «дерьмо» не давал никаких результатов.
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