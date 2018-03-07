|В Чечне разбился российский вертолет с силовиками: есть жертвы
|07.03.2018 14:01
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Вертолет Ми-8 одной из спецслужб в среду днем потерпел крушение в Чечне, погибли как минимум пять человек. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах республики.
«По предварительным данным, упал вертолет одной из спецслужб, погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту», — сказал собеседник СМИ.
По его информации, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины выясняются.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
По данным собеседников ТАСС, погибли до 8 человек.
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