Вертолет Ми-8 одной из спецслужб в среду днем потерпел крушение в Чечне, погибли как минимум пять человек. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах республики.

«По предварительным данным, упал вертолет одной из спецслужб, погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту», — сказал собеседник СМИ.

По его информации, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины выясняются.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

По данным собеседников ТАСС, погибли до 8 человек.

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