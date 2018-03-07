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Порноактриса Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа - LA Times
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07.03.2018 14:05
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Звезда порнофильмов Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом
Сторми Дэниелс, намерена в суде добиться отмены соглашения о
молчании, заключенного с Дональдом Трампом до его избрания на пост
президента США. Сторми Дэниелс будет судиться с Трампом Фото: EPA
Иск подан к компании Essential Consultants LLC, созданной юристом
Трампа Майком Коэном в ноябре 2016 года, – именно эта компания
перечислила Сторми Дэниэлс $130 тыс.В иске отмечается, что
соглашение не имеет юридической силы, так как Трамп не поставил под
ним свою подпись.Коэн в прошлом месяце признал, что платил актрисе,
но не стал уточнять, за что именно. В СМИ полагают, что она
получила деньги за молчание о связи с Трампом.Сторми Дэниелс
заявляла, что состояла в отношениях с Трампом в 2006 году (тогда он
уже был женат на Мелании), но представители американского
президента эту информацию опровергают.Порноактрисе Стефани Клиффорд
38 лет, она снялась более чем в 180 фильмах для взрослых.
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