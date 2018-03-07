Звезда порнофильмов Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, намерена в суде добиться отмены соглашения о молчании, заключенного с Дональдом Трампом до его избрания на пост президента США. Сторми Дэниелс будет судиться с Трампом Фото: EPA Иск подан к компании Essential Consultants LLC, созданной юристом Трампа Майком Коэном в ноябре 2016 года, – именно эта компания перечислила Сторми Дэниэлс $130 тыс.В иске отмечается, что соглашение не имеет юридической силы, так как Трамп не поставил под ним свою подпись.Коэн в прошлом месяце признал, что платил актрисе, но не стал уточнять, за что именно. В СМИ полагают, что она получила деньги за молчание о связи с Трампом.Сторми Дэниелс заявляла, что состояла в отношениях с Трампом в 2006 году (тогда он уже был женат на Мелании), но представители американского президента эту информацию опровергают.Порноактрисе Стефани Клиффорд 38 лет, она снялась более чем в 180 фильмах для взрослых. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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