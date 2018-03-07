На трассе Киев-Харьков утром в среду, 7 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали четыре грузовых автомобиля. Об аварии сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Полтавской области.

Известно, что столкновение случилось на участке трассы в Чутово Полтавской области около автостанции.

"Происшествие произошло сегодня, около 7:20, возле автостанции районного центра. К счастью, никто из граждан не пострадал. Четыре грузовых автомобиля получили механические повреждения", - подчеркнули правоохранители.

Уточняется, что вследствие ДТП транспорта по дороге государственного значения не было прекращено, однако проезд осуществляется по одной полосе.

Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве на улице Глыбочицкой произошло масштабное ДТП , в результате чего образовалась огромная пробка. Трамвай с пассажирами столкнулся с автомобилем Mitsubishi, из-за чего движение трамваев было приостановлено на неопределенное время.

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