|Во Львове стартовали первые учения литовско-польско-украинской бригады
|07.03.2018 14:07
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Во время этой тренировки офицеры штаба минимально используют компьютеры и другие электронные средства и таким образом воспроизводят ситуацию ведения боевых действийВо Львове стартовала первая тренировочная задача литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбрига), учения продлятся месяц
Фото: из свободных источников
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины .
"Такие учения мы проводим впервые. До этого военнослужащие ЛитПолУкрбрига проходили определенные этапы получения оперативных возможностей подразделений и после соответствующей сертификации приступили к обучению других. То есть ЛитПолУкрбрига получил задание провести подготовку личного состава штаба одного из штатных десантных батальонов Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО", - отметил руководитель тренировочной миссии полковник Владимир Юданов.
По словам польского капитана Мартина Плонк, во время этой тренировки офицеры штаба минимально используют компьютеры и другие электронные средства и таким образом воспроизводят ситуацию ведения боевых действий в условиях, когда их невозможно использовать.
"Следующие две недели будут практические упражнения, во время которых украинские офицеры отработают собственные боевые приказы по предложенной легенде учений", - рассказал литовский майор Костас Петровас.
Напомним, в сентябре 2014 года было подписано соглашение о создании многонациональной польско-литовско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг. Документ подписали министры обороны Украины, Польши и Литвы.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко утвердил план проведения в 2018 году многонациональных военных учений подразделений ВСУ на территории нашей страны и их участия в учениях за ее пределами.