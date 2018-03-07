Во время этой тренировки офицеры штаба минимально используют компьютеры и другие электронные средства и таким образом воспроизводят ситуацию ведения боевых действий

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины .

"Такие учения мы проводим впервые. До этого военнослужащие ЛитПолУкрбрига проходили определенные этапы получения оперативных возможностей подразделений и после соответствующей сертификации приступили к обучению других. То есть ЛитПолУкрбрига получил задание провести подготовку личного состава штаба одного из штатных десантных батальонов Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО", - отметил руководитель тренировочной миссии полковник Владимир Юданов.

По словам польского капитана Мартина Плонк, во время этой тренировки офицеры штаба минимально используют компьютеры и другие электронные средства и таким образом воспроизводят ситуацию ведения боевых действий в условиях, когда их невозможно использовать.

"Следующие две недели будут практические упражнения, во время которых украинские офицеры отработают собственные боевые приказы по предложенной легенде учений", - рассказал литовский майор Костас Петровас.

Напомним, в сентябре 2014 года было подписано соглашение о создании многонациональной польско-литовско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг. Документ подписали министры обороны Украины, Польши и Литвы.