Тройка украинских мобильных операторов прогнозирует запуск технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года.

Об этом сообщили представители всех трех мобильных операторов по итогам проведенного в Киеве во вторник тендера, передает

«В 1800-м диапазоне мы будем запускаться в июле. К июлю никто не имеет права запускать. Все должны запускать одновременно. Сейчас пойдет обмен частотами, и это очень тяжелая и сложная операция. Я даже не уверен, что в Украине были прецеденты такого мощного обмена частотами», — сказал президент «Киевстара» Петр Чернышов.

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Генеральный директор «Vodafone Украина» Ольга Устинова также сообщила, что к запуску 4G-связи сети ее операторы уже готовы.

«Я прогнозирую, что в 2600 диапазоне мы запустимся уже в конце марта, если ничего не случится. В 1800 спектре — в начале июля», — сказала она.

СЕО lifecell Исмет Языджи отметил, что его оператор готов запустить мобильную связь 4G уже в июле, как только будут завершены работы по конверсии частот.

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