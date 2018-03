Индексы Азии снизились на новости об отставки советника президента США Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, поскольку инвесторов шокировала новость о том, что главный экономический советник Белого дома, глава Национального экономического совета Гэри Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом в отношении введения пошлин на сталь и алюминий, сообщает MarketWatch. Уход советника президента США по экономике это плохая новость для рынков, полагает главный исполнительный директор McKinley Capital Роберт Гиллам. "Гэри Кон высоко ценился инвестиционным сообществом, и мы, вероятно, увидим ряд краткосрочных негативных настроений в связи с его отставкой", - полагает знаток. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,6%. Японские Nikkei 225 и Topix снизились по итогам торгов соответственно на 0,77% и 0,72%. Цена бумаг нефтепроизводителей Inpex Corp. и Japan Petroleum Exploration Co. опустилась соответственно на 0,55% и 1,2% вслед за падением нефтяных котировок. Кроме того, подешевели бумаги крупнейших японских банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,1%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,9%. При этом подорожали акции производителя бытовой электроники Sony Corp. - на 0,6% и рекламного агентства Dentsu Inc. - на 2,6%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день упал на 1,01% вслед за снижением цен на металлы и нефть. Котировки акций ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизились на 1%. Рыночная стоимость четверки крупнейших австралийских банков также снижается: Westpac Banking - на 1,6%, National Australia Bank - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking - на 1,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%. Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам опустилось на 0,4%. Тем не менее, капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix подскочила на 3,4% и 0,4% соответственно. Китайский индекс Shanghai Composite опустился в среду на 0,55%, гонконгский Hang Seng - на 1,03%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



