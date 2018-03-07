Российские власти часто устраняют экс-сотрудников , отравляя их неизвестным ядом, как это случилось с Сергеем Скрипалем, пишет со ссылкой на .

Американский историк Юрий Фельштинский объяснил, почему российские власти отравили офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Он считает, что силовики из затаили злобу на россиянина, который шпионил в пользу других государств.

“С первого дня иммиграции в Великобританию, Скрипаль оставался в серьезной зоне риска, учитывая, что отравления бывших сотрудников , и отравление в целом противников и в , и за границей, – до сих пор самый частый способ устранения врагов”, – считает историк.

По словам Фельштинского, , скорее только, предприняла попытку устранить Скрипаля. Он провел параллель с отравлением Александра Литвиненко, который также работал сперва в КГБ, а потом и в .

“Это не первое подобное отравление не только за границей, но и в России. Из доказанных случаев – это случаи Литвиненко и бизнесмена Перепеличного. Так что яд – излюбленный вид вооружения российских спецслужб”, – говорит Фельштинский.

Историк уверен, что власти после смерти Литвиненко убедились в том, что могут избежать наказания за громкие преступления.

“Российское правительство уже не очень беспокоит общественное мнение Запада. После всех этих смертей, после вторжения в Украину, вмешательства в американские выборы, после последней речи Путина, где он нагло и напрямую шантажирует весь мир атомной войной, они относятся к мнению только окружающего мира абсолютно наплевательски”, – резюмировал Фельштинский.

Напомним, 4 марта в городе Солсбери, примерно в 16:15 (14:15 по Киеву) 66-летний Скрипаль вместе с женщиной, которая была в два раза моложе него, находился в торговом центре Maltings.

Сначала паре стало плохо, их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом. Медики подозревают, что шпион был отравлен фентанилом – мощным опиоидным анальгетиком.

Как стало известно, Сергей Скрипаль незадолго до отравления обратился в полицию и рассказал об опасениях за свою жизнь. В частности, он обратился в правоохранительные органы за сутки до отравления. Уже на следующий день он и его спутница были безотлагательно госпитализированы с отравлением неизвестным веществом.

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