|Общество венгров Закарпатья настаивает на введении миссии ОБСЕ в регион
|07.03.2018 14:13
|
На Закарпатье необходимо ввести постоянную миссию ОБСЕ. Соответствующее заявление сделали в Обществе венгерской культуры Закарпатья, пишет Закарпатье онлайн.
Представители организации заявили, что приветствует предложение ОБСЕ о создании на Закарпатье специальной мониторинговой миссии. Также они поблагодарили правоохранителей за раскрытие нападения на офис Общества венгров в феврале.
"Учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это крайне необходимая инициатива (введение миссии ОБСЕ, - ред.)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Венгрия часто предпринимала попытки инициировать введения миссии ОБСЕ на Закарпатье.
Как сообщал svodka.net ранее, глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил, что к поджогу причастны участники АТО. Также была установлена личность организатора преступления - это житель Приднестровья, который сразу после поджога сбежал домой.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира