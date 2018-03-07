На Закарпатье необходимо ввести постоянную миссию ОБСЕ. Соответствующее заявление сделали в Обществе венгерской культуры Закарпатья, пишет Закарпатье онлайн .

Представители организации заявили, что приветствует предложение ОБСЕ о создании на Закарпатье специальной мониторинговой миссии. Также они поблагодарили правоохранителей за раскрытие нападения на офис Общества венгров в феврале.

"Учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это крайне необходимая инициатива (введение миссии ОБСЕ, - ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Венгрия часто предпринимала попытки инициировать введения миссии ОБСЕ на Закарпатье.

Как сообщал svodka.net ранее, глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил, что к поджогу причастны участники АТО . Также была установлена личность организатора преступления - это житель Приднестровья, который сразу после поджога сбежал домой.

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