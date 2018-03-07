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"Лацио" - "Динамо". Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы
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07.03.2018 14:13
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В четверг, 8 марта, в Риме состоится первый матч 1/8 финала Лиги
Европы, в котором "Лацио" примет киевское "Динамо". "Динамо" вышло
в 1/8 финала Лиги Европы благодаря голу Виктора Цыганкова в ворота
АЕК Фото: ЕРА В прямом эфире матч покажут телеканалы "Украина" и
"Футбол 2", издание "ГОРДОН" проведет текстовую
онлайн-трансляцию."Лацио" пробилось в 1/8 финала Лиги Европы
благодаря победе над румынским "Стяуа". В Бухаресте итальянцы
уступили со счетом 0:1, но затем разгромили "Стяуа" в ответном
матче в Риме – 5:1."Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы
встречалось с греческим АЕК. В Греции была зафиксирована ничья 1:1,
в Киеве – ничья 0:0. "Динамо" прошло в следующий раунд
благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле.В
чемпионате Италии "Лацио" сейчас занимает четвертое место, "Динамо"
идет на второй строчке в украинской Премьер-лиге.Фаворитами
являются итальянцы. Букмекерская контора William Hill принимает
ставки на победу "Лацио" с коэффициентом 1.40, на ничью –
4.80, на победу "Динамо" – 7.00.Поединок пройдет на стадионе
"Олимпико" в Риме. Главный арбитр встречи – Иван Кружляк
(Словакия). Матч начнется с минуты молчания в честь капитана
"Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года.
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