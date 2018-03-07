В четверг, 8 марта, в Риме состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Лацио" примет киевское "Динамо". "Динамо" вышло в 1/8 финала Лиги Европы благодаря голу Виктора Цыганкова в ворота АЕК Фото: ЕРА В прямом эфире матч покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 2", издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию."Лацио" пробилось в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе над румынским "Стяуа". В Бухаресте итальянцы уступили со счетом 0:1, но затем разгромили "Стяуа" в ответном матче в Риме – 5:1."Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы встречалось с греческим АЕК. В Греции была зафиксирована ничья 1:1, в Киеве – ничья 0:0. "Динамо" прошло в следующий раунд благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле.В чемпионате Италии "Лацио" сейчас занимает четвертое место, "Динамо" идет на второй строчке в украинской Премьер-лиге.Фаворитами являются итальянцы. Букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "Лацио" с коэффициентом 1.40, на ничью – 4.80, на победу "Динамо" – 7.00.Поединок пройдет на стадионе "Олимпико" в Риме. Главный арбитр встречи – Иван Кружляк (Словакия). Матч начнется с минуты молчания в честь капитана "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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