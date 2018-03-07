Кандидат в президенты России Ксения Собчак посещала оккупированный Крым после аннексии в апреле 2014 года.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, который был «избран» от аннексированного Россией Крыма, на своей странице в Facebook.

Как доказательство своих слов Козенко привел общий репортаж Собчак и российского журналиста Антона Красовского «Исконно няш» для ресурса

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По данным ресурса, Собчак и Красовский проведя в середине апреля три дня в аннексированном Россией Крыму, который в статье назван «освобожденными территориями России», «встретились с соотечественниками и поговорили с ними о будущем Крыма».

«Значит, в апреле 2014-го Ксении Собчак не нужно было украинское согласие для посещения Крыма. А теперь вот понадобилось. Киев ведь может и обидеться на такое», — написал Козенко.

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